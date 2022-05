Coinbases administrerende direktør tror antallet personer som bruker kryptovalutaer vil øke i løpet av de kommende årene.

Coinbase-sjef Brian Armstrong tror at antallet kryptovalutabrukere vil vokse fem ganger i løpet av det kommende tiåret. Han sa dette mens han talte på Milken Institute Global Conference på mandag.

For øyeblikket er det over 200 millioner brukere av kryptovaluta globalt. Armstrong sa at han er optimistisk på at antallet vil vokse til en milliard i løpet av det neste tiåret. Han sa;

«Min gjetning er at om 10-20 år vil vi se en betydelig del av BNP skje i kryptoøkonomien.»

Coinbase er for tiden en av de største kryptovalutabørsene i verden. Den USA-baserte børsen har tilstedeværelse i forskjellige land globalt og er et børsnotert selskap i USA.

Armstrong berørte noe av Coinbases utvikling de siste månedene. Han avslørte at Coinbase NFT-plattformen allerede har mer enn 2,5 millioner brukere på ventelisten til tross for at børsen ikke har avslørt den eksakte lanseringsdatoen for plattformen.

Coinbase er også nær ved å kjøpe Brasils kryptobørs, 2TM, og har også sagt ja til å kjøpe Tyrkias eldste kryptoplattform, BtcTurk.

Ark Invests Cathie Wood er et annet populært navn som snakket på arrangementet. Hun sa at hun ser et stort potensial i det desentraliserte finansøkosystemet (DeFi). Ifølge Woods er de finansielle tjenestene som tilbys av DeFi-protokoller uten stress ved å gå gjennom banker eller de tradisjonelle finansinstitusjonene forlokkende. Hun sa;

«Når det gjelder DeFi og neste generasjons internett, ser vi at mange finansielle selskaper mister talent til krypto. Så de må ta det på alvor, ellers kommer de til å bli uthulet.»

Kryptovalutamarkedet har vært dårligere de siste månedene. Siden den nådde et rekordhøyt nivå på $69k i november, har Bitcoin tapt nesten 50% av verdien og handles nå rundt $38k per mynt.

Den totale markedsverdien for kryptovaluta er på 1,7 billioner dollar, ned fra det høyeste nivået på 3 billioner dollar som ble registrert i november 2021.