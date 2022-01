Arweave (AR) glir forbi en viktig støttesone

Arweave (AR) har hatt en konsekvent nedadgående trend de siste 7 dagene. Altcoinen har imidlertid skildd under et svært viktig støttenivå, noe som indikerer at bjørnetrykket nå er i full kraft. Det verste er ennå ikke kommet for AR. Her er noen høydepunkter:

I skrivende stund handles Arweave (AR) for rundt $29,23, ned nesten 19% på mindre enn 24 timer.

Mynten har gått ned nesten 40 % de siste 7 dagene.

Til tross for at den befinner seg i et bjørnemarked, er det sannsynlig at Arweave (AR) vil fortsette å skli enda lenger i den nærmeste tiden.

Datakilde: Tradingview.com

Arweave (AR) – trend og prisuvikling

Grunnen til at bjørnepresset forventes å opprettholdes på Arweave (AR) er basert på det faktum at tokenet har sklidd forbi den avgjørende støttesonen på $31. Det neste støttenivået akkurat nå er rundt $24.

Tatt i betraktning det generelle bearish sentimentet i markedet og konsekvent nedadgående press, er det høyst sannsynlig at Arweave (AR) vil gli videre mot $24. Sentimentet i krypto er svakt ettersom investorer har en mer risikovillig tilnærming.

Selv om Arweave (AR) skulle konsolidere rundt $24, ser vi ikke noe bullish momentum i kortene som vil ta det tilbake til toppene på $52.

Bør du kjøpe Arweave (AR)?

Arweave (AR) er et av de mest lovende DeFi-prosjektene i blokkjedeindustrien. Det har fått mye respekt blant kryptoinvestorer, men akkurat nå er prisutviklingen veldig negativ. For folk som gjerne vil kjøpe på bunn, vent noen dager til prisen faller mot $24. Fra det nivået vil du ha en anstendig rabatt.