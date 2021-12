Den bredere trenden i krypto de siste ukene har vært noe bearish. Akkurat som de fleste andre mynter, falt Arweave (AR) under støttenivået på $36,25. Dette kom etter at mynten hadde nådd en all-time high i år på nesten $91. Selv om vi ikke ser disse høydene komme tilbake snart, viser teknisk analyse at en bullish breakout-trend kan sende den nær godt over $60. Her er hvorfor:

En bullish reversering av støttenivået på $36,25 begynner å dukke opp og kan vare i flere dager.

Det ser også ut til at den bredere korreksjonen fra $91 all-time high er unnagjort.

Overhead-motstanden er akkurat nå på rundt $50, og så langt kan AR handles over det.

Datakilde: Tradingview.com

Arweave (AR) – Hva er det og prisanalyse

Arweave (AR) er det opprinnelige tokenet for Arweave-plattformen, en blokkjedebasert datalagringsprotokoll som gir permanent langtidslagring av digitale eiendeler, inkludert smarte kontrakter, NFT-er, tradisjonelle medier og mye mer. Akkurat i år vokste AR til å nå sin all-time high, men grunnet et bredere salg av krypto har vi sett verdien falle de siste ukene. Dette ser også ut til å være en etterlengtet korreksjon etter $90-høydene.

Imidlertid tror vi fortsatt at mynten må bryte inn i $50 for at en skikkelig stigende trend skal settes i gang. Hvis dette faktisk ikke inntreffer på kort sikt, kan det tyde på at korreksjonen fortsatt er i kraft, noe som kan føre til massiv volatilitet.

Bør du kjøpe Arweave (AR)?

Fra et langsiktig synspunkt er AR en anstendig investering for kryptoinvestorer. Den langsiktige verdien og de støttende fundamentene er veldig positive.

AR er imidlertid et veldig risikabelt alternativ for spekulative kortsiktige handler. Med mindre vi er sikre på at den nåværende korreksjonen ikke vil vare lenger, er det best å se på AR som en lang ressurs.