Live Astar-prisen i dag er $0,29 med et 24-timers handelsvolum på $282,3 millioner. Den har mistet mer enn en tidel av sin verdi i dag.

Hvis du vil vite hva Astar er, om du kan få god avkastning hvis du kjøper dippen, og de beste stedene å kjøpe Astar, du har kommet til rett sted.

Siden ASTR er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe ASTR ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe ASTR akkurat nå:

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til Uniswap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert ASTR.

Astar Network er en dApp-hub på Polkadot som støtter Ethereum, WebAssembly og lag 2-løsninger som ZK Rollups. Astar har som mål å være en flerkjedet smart kontraktsplattform som vil støtte flere blokkjeder og virtuelle maskiner.

Polkadot Relay Chain støtter ikke smarte kontrakter. Derfor er det viktig for økosystemet å ha en parakjede som muliggjør denne støtten for alle utviklere som ønsker å bygge i Polkadot-økosystemet.

Astar har som mål å tilby den beste løsningen for alle utviklere ved å støtte EVM og lage en parakjede der EVM og WASM smarte kontrakter kan eksistere side om side og kommunisere med hverandre.

Astar kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

GOV Capital spår at Astars token ASTR vil beholde dette prisnivået det neste året. Dette vil imidlertid ikke være tilfelle 5 år fra nå, når 1 ASTR anslås å handles for $1,2.

Amazing news!! We are excited to announce a $22M fundraise with participation from @polychain, Dr. Gavin Wood, @AlamedaResearch, @AlchemyPlatform, @cryptocom, and other great investors.

We will create a multi-chain smart contract hub and Web3.0🚀https://t.co/sNgecVsslS

— Astar Network | WASM + EVM HUB on Polkadot (@AstarNetwork) January 28, 2022