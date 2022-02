Astra Protocol, som er kjent for å gi uovertruffen sikkerhet til offentlige blokkjeder, kunngjorde at de har satt opp en Compliance Hub i Sandbox sin virtuelle verden, fikk CoinJournal vite fra en pressemelding.

Den nye Compliance Hub vil utstyre metaverse-brukere med et desentralisert samsvarslag, inkludert funksjoner for anti-hvitvasking (AML) og Know-Your-Customer (KYC).

Gjør metaversen tryggere for alle

Med sin nye Compliance Hub har Astra som mål å gjøre den nye metaverse-grensen tryggere for alle deltakere. Laget løser overholdelsesproblemer i kjeden ved å bruke ekspertisen til pålitelige advokatfirmaer og dens patenterte teknologi.

Astra har opprettet et unikt DLN (Decentralized Legal Network) som består av alle store, globale revisjons- og advokatfirmaer for å gjøre de beste KYC/AML-tjenestene tilgjengelige. DLN omfatter jurisdiksjoner i nesten 200 land, og sørger for at regelverk kan oppfylles nesten hvor som helst i verden.

Brukere kan koble til Hubs DLN, få akkreditering og mer

En lang rekke alternativer er tilgjengelige for metaverse-brukere: koble til Compliance Hubs DLN, oppnå akkreditering og motta en ikke-overførbar NFT. NFT vil gi privilegert tilgang til ellers utilgjengelige spesielle arrangementer.

Etter brukerverifisering er det mulig å delta på alle metaverse-arrangementer du ønsker uten å bekymre deg for identitetskompromittering. Astras tjenester beskytter brukere mot ondsinnede eller skadelige kontoer mens de løser identitetsproblemer.

Jez Ali, grunnleggeren av Astra-protokollen, sa:

Vi er glade for å kunngjøre Astra-protokollens inntreden i metaverset med vårt første plot i The Sandbox. Fremtiden for metaversutvikling vil være et langvarig og innovativt oppdrag som allerede har vist en utrolig vekst og er et spennende område av Web3. Ved å distribuere den første Compliance Hub i metaverset, kan vi støtte denne veksten ved å legge til et lag med beskyttelse for brukere over hele verden.

Astra Protocol valgte The Sandbox for å lansere sin Compliance Hub på grunn av dens morsomme og attraktive beliggenheter. Flertallet av metaverse-brukere henvender seg til The Sandbox for nye oppslukende opplevelser og måter å samhandle på.

Konkurransen om The Sandbox-lokasjoner er intens med bare 166 464 individuelle tomter tilgjengelig.