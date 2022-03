Astroswap (ASTRO) rapporterer gevinster på rundt 7 % i dag etter at DEX bekreftet et helt nytt partnerskap med World Mobile, et afrikansk-basert telenettverk som håper å koble milliarder av mennesker til finanssektoren gjennom blokkjeden. Her er det vi vet så langt:

Flyttingen forventes å bringe flere brukere til Astrswap-økosystemet.

Partnerskapet vil begynne å rulle ut i Øst-Afrika før det blir globalt.

På pressetidspunktet handlet Astroswap (ASTRO) til $0,007762.

Datakilde: Coinmarketcap

Astroswap (ASTRO) – Hva betyr partnerskapet?

Fremtiden til Astroswap (ASTRO) har alltid vært lys. Plattformen streber etter å bli den mest allsidige og dominerende desentraliserte børsen på Cardano. Målet er å øke antall omsettelige eiendeler på plattformen, men mer enn håper Astroswap (ASTRO) å utvide rekkevidden og å få inn flere brukere.

Partnerskapet med World Mobile er en game-changer av to grunner. For det første vil det være rettet mot regionene i Afrika og Midtøsten der tilgangen til finansielle tjenester og kryptoinvesteringer fortsatt er lav. Kurshoppet som vi så kort tid etter at nyheten ble offentliggjort er en klar indikasjon på at investorer ser på dette som enormt positivt.

Astroswap (ASTRO) har også investert i støtte på tvers av kjeder, og nylig annonserte det integrasjoner med Velas-blokkjen. Alle disse faktorene vil være avgjørende for å presse Astroswap (ASTRO) enda lenger. På tidspunktet for skriving av dette innlegget handlet Astroswap (ASTRO) for $0,007762.

Bør du vurdere Astroswap (ASTRO)?

Astroswap (ASTRO er et ganske lite prosjekt akkurat nå, men det har gjort alle de riktige grepene. Det er en microcap DEX med en markedsverdi på rundt $3 millioner.

Selv om de fleste DEX-er ikke ofte oppnår milliarder av dollar i verdivurderinger, er det nok oppside til at ASTRO kan vokse 20x eller til og med 50x. Det faktum at det allerede tilbyr tverrkjedestøtte mellom Velas og Cardano viser hvor seriøst prosjektet er.