Atani og OKX-børsen vil jobbe sammen for å fremme adopsjon av kryptovaluta globalt.

Aggregator for kryptovalutautveksling Atani kunngjorde via et innlegg at de hadde inngått samarbeid med OKX, en av de ledende kryptovalutabørsene i verden. Det strategiske partnerskapet vil fokusere på å øke bruken av kryptovaluta globalt.

Ifølge Atani er partnerskapet designet for å fortsette å drive kryptoadopsjon, muliggjøre globale brukeres tilgang til kryptomarkeder, og gi flere fordeler og privilegier til både Atani- og OKX-brukere.

Selskapet la til at takket være partnerskapet kan brukerne nå få 30 % rabatt på alle handelsgebyrer for handel i OKX via Atani, en belønning på $10 for å åpne en OKX-konto og diverse andre funksjoner.

Paul Barroso, medgründer og administrerende direktør i Atani, er begeistret over dette partnerskapet og kommenterte at;

«Dette partnerskapet med OKX vil hjelpe Atani å fortsette å gå videre med sitt oppdrag, som er å hjelpe tradere og investorer med å få tilgang til og tjene på kryptomarkeder. Vi er henrykte over å være engasjert i dette partnerskapet med en stor global børs som OKX og ser frem til å gi verdi til både Atani- og OKX-brukere.»

I et eget blogginnlegg sa OKX at brukerne som oppretter en ny Atani-konto vil ha gratis tilgang til hele suiten av produkter og tjenester, inkludert førsteklasses tekniske analyseverktøy og ett-klikks skatterapporter tilgjengelig i 30+ land.

Atani er en av de ledende børsaggregatorene som tilbyr ulike tjenester, inkludert sanntidsutførelse av handel, porteføljesporing, skatterapportering, kartlegging og markedsanalyse.

OKX, på den annen side, er en av de ledende kryptobørsene i verden, og registrerer mer enn 2 milliarder dollar i daglig handelsvolum.

Plattformen tilbyr tjenester for mer enn 3000 kryptovalutaer på tvers av ulike ledende kryptobørser, inkludert OKX, Binance, KuCoin, Huobi, Kraken og Coinbase.

Atani-teamet ga en veiledning om hvordan brukerne kan koble Atani-kontoen sin til OKX-børsen og utnytte den nye funksjonen.