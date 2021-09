Banken utpeker risikoer i forbindelse med etterlevelse av AML og andre regulatoriske krav relatert til kryptovaluta som årsaken til at de ikke involverer seg i kryptoselskaper

The National Australia Bank (NAB), en av landets største banker, avfeier anklagene om at selskapet i stor grad har holdt seg unna kryptoselskaper, ifølge en nyhetssak publisert av Reuters.

Artikkelen oppgir at NAB og en av de andre store australske bankene, Westpac, ønsker å forsvare seg mot påstandene om at de har nektet å jobbe med kryptorelaterte selskaper.

Ifølge rapporter fra media er to av Australias største kryptobørser og et betalingsselskap fra Singapore blant de som har rettet en klage til landets lovgivere. De to børsene, Bitcoin Babe og Aus Merchant, klagde på at alle landets fire store banker ikke ville jobbe med de.

Singapore-selskapet Nium informerte komitéen om at de per i dag har tilgang til banktjenester i 40 ulike land, men ikke i Australia.

Bankene peker på risikoer i kryptoindustrien

Talspersoner for NAB og Westpac fortalte i samtale med en parlamentskomité at deres retningslinjer og rammeverk på ingen måte blir brukt for å kontrollere konkurransen i markedet. Kritikken mot bankene kommer på et tidspunkt hvor mange australske finansielle institusjoner fortsatt har problemer med å jobbe og tilby tjenester til kryptofokuserte selskaper.

Ifølge finansinstitusjonene innebærer kryptoindustrien generelt fortsatt store risikoer, på tross av den massive veksten industrien har opplevd det siste året.

Ross McEwan, administrerende direktør hos NAB, forklarte til komitéen at banken ikke har noen konkrete retningslinjer når det kommer til kryptoselskaper i seg selv.

Likevel gjorde han det klart at det stemmer at NAB til nå ikke har jobbet med kryptorelaterte klienter. Han forklarte videre at avgjørelsen om hvorvidt de ønsker å jobbe med kryptorelaterte selskaper eller ikke handler om selskapets profitabilitet og bankens vurdering av potensielle risikoer.

«Vi er nødt til å se på hvor kryptovaluta er på vei, sammen med sentralbankene og regulatoriske myndigheter. Og også hvilke risikoer det innebærer for banken å samarbeide med kryptotilbydere,» fortalte McEwan i en uttalelse sitert av Reuters.

Westpacs administrerende direktør Peter King dro frem de samme bekymringene, og påpekte at anonyme kryptotransaksjoner kan føre til problemer når det kommer til etterlevelse av regulatoriske krav i forbindelse med anti-hvitvasking og motarbeidelse av terrorfinansiering.

Parlamentskomitéen jobber med å finne den beste måten å regulere kryptovaluta på i Australia.