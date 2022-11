Avalanche (AAVE) og Polkadot (DOT) befester posisjonen – Metacades (MCADE) presale tiltrekker seg investorenes interesse

Det skal handle om tre kryptovalutaer – to etablerte ringrever mot en mektig nykommer som strever etter dominans i den nye verden av metaverse prosjekter. Avalanche (AAVE) og Palkadot (DOT) tokens har begge etablert stabilitet nylig, og det er mye potensiale i nykommerne. Vi skal ta en nøye titt på Metacades verktøytoken, $MCADE, og finne ut hva denne tilbyr før det kommende forhåndssalget.

AAVE – En blokkjedeplattform og et token som kan konkurrere med Etherum

AAVE er tokenet til Avalanche , et desentralisert utlånssystem hvor brukere tar rollene som låntakere eller långivere. AAVE-tokenet forenkler alle transaksjoner og fungerer som den underliggende kryptovalutaen for plattformen. For øyeblikket har AAVE en markedsverdi på 1 milliard USD og en sirkulerende forsyning på 14 milliarder AAVE.

AAVE-tokenet fungerer også som stemmerett på Avalanche-plattformen. Den brukes av Avalanche-fellesskapet til å foreslå og stemme over endringer angående plattformen, og eventuelle avgjørelser angående Avalanche-protokollen – i likhet med andre metavers prosjekter. Hver AAVE-mynt er verdt en stemme, så jo flere tokens en bruker har, jo mer makt har de.

Siden september har vi sett prisene stabilisere seg etter en volatil periode i juli og august. Etter innledende topper på rundt $ 114, ser det ut til at prisene har lagt seg rundt $ 75–76 per token – selv om det fortsatt er åpent for debatt om hvorvidt dette nivået kan holde. Gitt dagens marked føles det noe usannsynlig at prisene vil stige igjen til sine tidligere høyder, men tiden vil vise.

DOT – En nyttig koblingsprotokoll og token

I bunn og grunn er Polkadot en protokoll som lar forskjellige blokkjeder kobles sammen på en sikker måte, og tillater overføring mellom dem. Tidligere krevde slike overføringer ofte en rekke mellomledd (typisk meglere) som økte både behandlingstider og gebyrer. Ved å forsøke å sentralisere prosessen har Polkadot som mål å redusere kostnadene ved denne typen overføringer.

Polkadot-tokenet (DOT) har flere nyttige verktøy, for eksempel et styringsverktøy som gjør at innehavere kan stemme på den fremtidige utviklingen. Den brukes også til staking , noe som hjelper til med å forenkle verifikasjoner på nettverket. DOT-tokenet har også en spesialist-funksjon, bonding, som er prosessen med å koble til og fra på tvers av nettverket deres. Selvfølgelig kan det hevdes at tokenet har nytteverdi som investeringsmulighet også.

Akkurat nå har den en markedsverdi på over 6 milliarder USD, og det er en sirkulerende beholdning på over 1,1 milliarder DOT. Selv om prisene ikke er i nærheten av det høyeste den har vært har de holdt seg stabile siden begynnelsen av 2022. Foreløpig har Polkadot ingen spesielle planer for utvidelse fremover. De stoler på ideene til fellesskapet for å styre fremdriften videre.

MCADE – en utility token for Metacade

La oss ta en titt på Metacade og dens MCADE-token. Fra det vi har sett har dette et stort potensial til å bli et av de mest spennende metaverse prosjektene vi har sett så langt. Metacade er en relativ nykommer på scenen og har noen nye funksjoner som ved første øyekast er interessante, men enda viktigere, tilbyr bærekraftig ekspansjon for fremtiden.

Metacade ser for seg et arkade-tema hvor kryptofanatikere, spillere og spillutviklere fritt kan samles, og mange ser på dette som det ultimate Web3-metavers-spillfellesskapet. Plattformen er fokusert på at brukerne skal utveksle ideer, samarbeide om prosjekter og selvfølgelig spille spill. Et spesielt unikt aspekt er planen om å være vert for en rekke metaverse-spill på plattformen.

Metacade har valgt MCADE-tokenet som sitt token, og det har en rekke bruksområder på tvers av plattformen.

Det er planer om at det skal brukes i Play to Earn og Pay to Play-arkaderom, som inngang og belønning for turneringer, fellesskapsgodkjent spillutviklingsfinansiering, og i fremtiden potensiell betaling for metaverse-spillrelaterte jobbmuligheter.

Metacade har også som mål å bruke MCADE-tokenet sitt for staking, altså tjene på å bekrefte transaksjoner på nettverket sitt, samt å gi stemmerett til fellesskapet. De har også planer om å gå over til en DAO senere i utviklingen.

Hva gjør MCADE bra for fremtiden?

I motsetning til Polkadot og Avalanche er MCADE et verktøy-token hvor brukertilfellene enkelt kan utvides ettersom Metacade implementerer funksjoner over tid. Ved siden av de unike aspektene knyttet til en virtuell arkade, for eksempel flere titler og integrert spillutvikling, kan MCADE også potensielt brukes til andre transaksjoner på plattformen knyttet til reklame eller til og med merchandising.

Nå som kryptomarkedet fortsetter å kjøre ut nye protokoller og tjenester basert på blokkjedeteknologi blir det stadig viktigere å vurdere levetiden til metaverse-prosjekter etter hvert som de modnes. Selv om tokenene som er tilgjengelige på plattformer, som Avalanche og Polkadot, er transformative, er det fortsatt verdt å vurdere om bruksområdene de tilbyr er bærekraftige og om de faktisk er levedyktige investeringer.

Solid bærekraft krever innovasjon, og det er grunnen til at metavers-prosjekter som Metacade, som tilbyr en fellesskapsdrevet plattform i en sektor med høy vekst som metaverse-spill, er så interessant. Ved å knytte MCADE-tokenet nært til Metacades funksjonalitet er det et nivå av iboende støtte innebygd i designet som for øyeblikket ikke er tilgjengelig for DOT eller AAVE. Vi anbefaler på det sterkeste at du tar en titt på MCADE for å finne ut mer om dets eksepsjonelle potensial.