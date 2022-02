Mens det bredere kryptomarkedet kommer seg etter januarkorreksjonen, virker det som Avalanche (AVAX) har satt på raketter. Mynten viser en imponerende gjeninnhenting og holder seg på god kurs mot $100 på kort sikt. Vi forventer imidlertid en betydelig tilbaketrekking før det skjer. Her er noen høydepunkter:

Til tross for det siste rallyet, har AVAX møtt massiv motstand ved sine 100- og 50-dagers enkle bevegelige gjennomsnitt.

Dette viser at det bullish momentumet avtar og AVAX vil trekke seg tilbake mot $79 før det øker igjen.

I skrivende stund ble handlet mynten til $83,33, praktisk talt uendret de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Avalanche (AVAX) – Den humpete turen til $100

De generelle utsiktene for Avalanche (AVAX) de kommende dagene er positive. Mynten har gått opp de siste dagene. AVAX har imidlertid ikke klart å stige forbi sine 50- og 100-dagers SMA-er. Faktisk, hver gang den har testet disse to viktige tersklene, har den falt ned igjen.

Dette tyder på at det bullish momentumet mister fart når handelsmenn begynner å ta gevinst. Som et resultat forventer vi at AVAX vil trekke seg litt tilbake.

På pressetidspunktet ble myntet handlet til $83,33. En tilbaketrekking på rundt 10 -12 % i løpet av de kommende dagene er mulig. AVAX vil da prøve å finne tilstrekkelig etterspørsel rundt $79, hvoretter den vil øke mot $100 til slutt.

Er Avalanche (AVAX) den beste mynten å kjøpe?

Vel, Avalanche (AVAX) er ikke den beste mynten å kjøpe, men den er blant de beste. Kjeden har utviklet sitt økosystem med en rekke insentiver, og med en markedsverdi på litt over 20 milliarder dollar er den en av de viktigste kryptoaktivaene i dag. Så hvis du vil ha en utprøvd mynt med en track record for å levere avkastning for investorer, så må AVAX være øverst på listen din.