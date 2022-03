Avalanche (AVAX) kan nå nye lavmål i 2022

Avalanche (AVAX) har vært både varm og kald i år. Men mynten kan være i en avgjørende bearish trend som kan presse den mot nye bunn-nivåer i 2022 i de kommende dagene eller ukene. Analyse følger nedenfor, men først, her er noen av faktaene du bør huske på:

Avalanche (AVAX) kan møte spekulativt bjørnepress fra shortselgere i de kommende dagene.

Det er svært begrenset oppsidepotensial akkurat nå for mynten.

På pressetidspunktet handlet AVAX for rundt $71, ned rundt 6% i løpet av dagen.

Datakilde: Tradingview

Avalanche (AVAX) – Hvorfor kommer nye 2022-bunner?

AVAX startet uken på forfoten. Som med de fleste mynter i kryptomarkedet, steg altcoinen, men dette momentumet ser ut til å ha stilnet. I stedet forble mynten treg gjennom uken og nærmer seg en avgjørende forsyningssone som kan utløse enorme kortsiktige shortsalg.

Dette vil sannsynligvis presse AVAX ned mot $57, et tap på nesten 30%. Dette vil også være det laveste mynten har vært i 2022. Den største utfordringen for AVAX er at det er et veldig lite potensiale oppover akkurat nå.

Mye av prishandlingen som vi har sett de siste dagene har i stor grad blitt presset av kortsiktige tradere som sannsynligvis vil låse inn fortjeneste. Imidlertid, hvis AVAX-okser kan presse mynten tilbake over $90, kan vi se en viss styrke. Dette er fortsatt svært usannsynlig tatt i betraktning de volatile forholdene i markedet.

Er AVAX et godt kjøp nå?

Vel, det avhenger av strategien din. For short-selgere som ønsker å satse mot mynten, ville dette være tiden for å komme inn. Men for langsiktige investorer, hold deg ute i en uke eller så. Det er sannsynlig at AVAX vil trekke seg tilbake mot $57 eller deromkring. Du kan da kjøpe billig og holde i lang tid.