Avalanche (AVAX)-prisen ser ut til å gå samme vei som Terra (LUNA), hovedsakelig fordi den er en av sikkerhetsmidlene som opprettholder TerraUSD (UST), Terras nye stablecoin; den andre sikkerheten eiendelen er den amerikanske dollaren som UST har frigjort fra.

Etter at UST ble frigjort fra amerikanske dollar, ble prisen ustabil, og den er for tiden på vei ned, noe som får Luna Foundation Guard (LFG), en Singapore-basert non-profit støttet av TerraLabs, til å tømme kryptoreserven for å støtte stablecoin tilbake til $1. Dette setter AVAX i en prekær situasjon med frykt for et massivt salg siden det er en av hovedstøttene til UST.

I dag har AVAXs pris opplevd et massivt fall etter å ha falt med mer enn 35 %.

I skrivende stund handlet AVAX for $31,39, ned 36,28% etter å ha gått tilbake fra en daglig topp på $50,09. Dette fallet faller sammen med UST som har blitt redusert mer enn 86 %.

Det er viktig å merke seg at USTs US Dollar-de-pegging skjedde til tross for LFGs forsøk på å prøve å tømme kryptoreserven for å støtte UST-pinnen. For øyeblikket har LFG 1,97 millioner AVAX verdt rundt 74,75 millioner dollar.

Avalanche-oksers innsats for å støtte AVAX-tokenet

Skredokser har forsøkt sitt beste for å stoppe tokenet fra å falle under nøkkelstøttelinjen nær $36, men deres innsats hjalp bare tokenet til å gjenopprette omtrent 22% av dagens tap, med prisen som spretter tilbake fra $32,50 til over $39,50 før den gikk tilbake igjen til $31,39 i skrivende stund.

Selv om tokenet er rettet mot å gjenvinne en bullish trend, møter den fortsatt motvind fra høyrentemiljøet som har redusert kjøpesentimentet i kryptomarkedet.

Dette kan føre til at AVAX/USD-paret tester $36 på nytt som støtte for sammenbruddet, noe som kan føre til en prisrisiko på $20.