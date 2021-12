Avalanche er opp 14 % i dag, og det er bare begynnelsen

Live Avalanche-prisen i dag er $119 med et 24-timers handelsvolum på $2,3 milliarder. Avalanche har gått opp 14,04 % de siste 24 timene. Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe Avalanche, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe Avalanche nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp AVAX med Binance idag

Hva er Avalanche?

Avalanche er en enlags blokkjede som fungerer som en plattform for desentraliserte applikasjoner og tilpassede blokkjedenettverk. Det er en av Ethereums rivaler, som har som mål å fjerne Ethereum som den mest populære blokkjeden for smarte kontrakter. Den tar sikte på å gjøre det ved å ha en høyere transaksjonsutgang på opptil 6500 transaksjoner per sekund uten at det går på bekostning av skalerbarheten.

Dette er muliggjort av Avalanches unike arkitektur. Avalanche-nettverket består av tre individuelle blokkjeder: X-Chain, C-Chain og P-Chain. Hver kjede har et distinkt formål, som er radikalt forskjellig fra tilnærmingen Bitcoin og Ethereum bruker, nemlig å la alle noder validere alle transaksjoner. Avalanche-blokkjeder bruker til og med forskjellige konsensusmekanismer basert på deres brukstilfeller.

Bør jeg kjøpe Avalanche i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

Avalanche prisprediksjon

CoinPriceForecast forventer at AVAX vil nå $300 innen utgangen av 2022. DigitalCoinPrice sine prognoser antyder at Avalanche vil øke enda mer, og nå $140 innen utgangen av dette året. De er ikke altfor bullish på det. På slutten av 2022 forventer nettstedet at AVAX vil handles for $159.

Skred på sosiale medier