Avalanche prediksjon ettersom bullish comeback forsvinner

Avalanche-prisen fortsetter å bevege seg i en sidelengs retning ettersom kryptovalutaindustrien forblir på kanten. AVAX handles til $33,40, som er kraftig over forrige ukes laveste på $22,38. Mynten har krasjet med mer enn 77 % fra all-time high, noe som bringer dens totale markedsverdi til rundt 8,8 milliarder dollar.

AVAX-gjenoppretting stopper

Avalanche er et ledende blokkjedeprosjekt som har som mål å bli et bedre alternativ til Ethereum. Nettverket har bedre funksjoner som inkluderer raskere hastigheter, lavere kostnader og mer interoperabilitet. Noen av de mest bemerkelsesverdige prosjektene opprettet i Avalanche er blant andre 1Inch, Aave, AllianceBlock og Atlantis Loans.

Mens Avalanche-økosystemet vokser, er det noen få elefanter i rommet. For det første er det økende bekymring for DeFi-industrien etter den tragiske kollapsen av Terra USD, LUNA og de tilknyttede DeFi-økosystemene som Anchor Protocol og Astroport.

DeFi-investorer er nå klar over hvor risikabel bransjen er til tross for høy avkastning. Som du husker, var Anchor Protocol i forrige uke en av de største appene i DeFi-industrien med over 18 milliarder dollar i eiendeler. Nå har den blitt etterlatt som et skall av dets tidligere jeg.

Den andre store elefanten i rommet er Federal Reserve. Banken forventes å fortsette å stramme inn pengepolitikken de neste månedene selv etter tegn som viste at inflasjonen kan ha nådd toppen. Banken vil også fortsette å heve rentene ettersom den amerikanske økonomien gjennomgår stagflasjon.

Ytelsen til AVAX-prisen gjenspeiler også ytelsen til andre eiendeler. For eksempel svever Bitcoin fortsatt på rundt $30 000, der den har vært de siste dagene. Tilsvarende sliter amerikanske aksjer fortsatt med å finne retning etter at de gjorde et spektakulært comeback forrige uke.

Skredprisprediksjon

Når vi ser på det daglige diagrammet, ser vi at AVAX-prisen dannet et hammermønster forrige uke da den krasjet til et lavpunkt på $22,5. I prishandlingsanalyse er dette mønsteret vanligvis et bullish tegn.

En nærmere titt viser imidlertid at myntens pris har dannet det som ser ut som et bearish flaggmønster, som vanligvis er et bearish tegn. Relative Strength Index (RSI) og de glidende gjennomsnittene viser at prisen fortsatt er bearish. Derfor kan et fall til forrige ukes laveste nivå ikke utelukkes.