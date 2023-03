Avalanche sin prisprognose positiv, men er Metacade sitt krypto-presale en bedre investering?

Er du på utkikk etter krypto-avkastning i 2023? Avalanche har vakt mye oppmerksomhet de siste ukene, men mer kunnskapsrike investorer henvender seg til Metacade sitt krypto-presale i stedet. I denne artikkelen kan du finne ut hvor ekspertene plasserer sine Avalanche-prisprognoser for 2023 og hvorfor investorer strømmer til Metacade for en sjanse til å høste betydelig avkastning.

Avalanche (AVAX) er en sterk Ethereum-konkurrent

Avalanche er et ledende lag 1-nettverk som tar sikte på å konkurrere med den ledende smart kontrakt-blokkjeden Ethereum, som lover høy gjennomstrømning og lynraske transaksjonshastigheter. Den har som mål å være den beste løsningen for dApps og DeFi-protokoller ved å bruke sin innovative Avalanche konsensusmekanisme. Dette lar Avalanche behandle opptil 6500 transaksjoner per sekund (TPS), men i teorien kan den skalere opptil millioner av TPS ved hjelp av subnett.

Avalanche sin opprinnelige token AVAX spiller en avgjørende rolle i å sikre nettverket, staking og belønne validatorer. Avalanche sine innsatsbelønninger er for eksempel så høye som 8,96 % ( Staking Rewards ) for tiden, noe som har bidratt til å tiltrekke tusenvis av brukere til nettverket.

En fersk rapport fra Messari har vist dette faktum. Den opplyser at Avalanche sine daglige transaksjoner vokste med 85 % i 4.kvartal i 2022, mens gjennomsnittlige transaksjonskostnader falt hele 26,8 % fra 3. kvartal til 4. kvartal, og kostet bare $ 0.10 per transaksjon. Dette er en brøkdel av Ethereums og har bidratt til å presse Avalanche sin prisprognose høyere for resten av 2023.

Avalanche (AVAX) sin prisprognose

Mens mange Avalanche-prisprognoser for 2023 opprinnelig så at den brøt ut over $ 30-nivået, rundt det dobbelte av dagens pris på $ 15.70, har analytikere begynt å anslå at AVAX-investorer kan få en mye høyere avkastning. Flere Avalanche-prisprognoser ligger nå på $ 56 for slutten av året, mens noen til og med tror den kan utfordre toppnivået i 2022 på omtrent $ 103.

Dette målet er ambisiøst, men absolutt oppnåelig. Hvis disse Avalanche-prisprognosene viser seg å være riktige, kan dagens investorer være opp +550 %.

Metacade (MCADE) raser videre i presale

Til tross for Avalanche sine optimistiske prisprognoser har mange investorer valgt Metacade sitt pågående presale i stedet. Dette kommer etter betydelig panikk i påvente av flere børsnoteringer hos store navn når MCADE sitt krypto-presale tar slutt.

Men hvorfor er investorer så opptatt av Metacade? Metacade er en fellesskapsbasert plattform som tar sikte på å nå status blant play-to-earn (P2E) spillere med sine enestående funksjoner. Metacade vil tilby interaksjon i sanntid med likesinnede spillere og kryptoentusiaster, med rom for å oppdage enestående GameFi-alfa, et opplegg som belønner brukere for å bidra til plattformen, og til og med en hel virtuell arkade.

Alle disse funksjonene har fanget oppmerksomheten til de bredere krypto- og gaming-fellesskapene. Spesielt en funksjon har ført til at noen kaller Metacade et av de mest lovende krypto-presale i 2023. Dette programmet, kjent som Metagrant, vil tilby spillutviklere en sjanse til å få sitt store gjennombrudd og kan potensielt føre Metacade til mainstream stjernestatus.

Prosessen er enkel – utviklere sender inn spillforslagene sine til en av Metagrant-konkurransene som MCADE-eiere kan stemme over. Ideen som vinner over flest brukere tildeles midler fra Metacade-kassen sammen med støtte fra en lojal fanbase. Disse utviklerne kan til og med samle tilbakemeldinger på spillene sine fra sine mest ivrige fans ved å bruke Metacade sitt opprinnelige testmiljø og lansere det endelige spillet i den virtuelle arkaden som alle kan spille.

Andre funksjoner, som en jobbtavle og desentralisert autonom organisasjon (Dao), begge med plan om lansering i 2024, har gitt gjenklang hos investorer som er ivrige etter å investere i en desentralisert plattform som gir maksimal verdi til brukerne. Metacade sitt potensial til å dra betydelig nytte av nettverkseffekten og eksplodert praktisk talt over natten har ført til at investorer strømmer inn i MCADE-presale som har nådd et beløp på $15m i siste fase.

Metacade (MCADE) sin prisprognose

Som et resultat har mange eksperter vært eksepsjonelt positive på MCADE etter den fenomenale krypto-presale-prosessen. Mens tokenet vil avslutte presale til $ 0.02, shevder mange Metacade-prisprognoser at den vil klatre til $ 0.20 før året er omme.

Flere analytikere tror til og med at MCADE kan nå $ 0.50 ettersom P2E-markedet akselererer og flere spillere ser etter et desentralisert fellesskapsområde. I dette scenariet kan investorer som hopper ombord på den nåværende og siste fasen av MCADE-krypto-presale gi en nettoavkastning på 2400 % – langt over hva AVAX-investorer kunne håpe å oppnå i 2023.

Metacade (MCADE) virker som den beste investeringen

Mens Avalanche kan skryte av imponerende vekst og prisprognose, er det vanskelig å ignorere det overveldende potensialet til Metacade sitt krypto-presale. Med en rekke spennende funksjoner, spesielt det banebrytende Metagrant-programmet, posisjonerer Metacade seg til å bli en leder i P2E-området.

Nå er det på tide å gripe muligheten og plukke opp noen MCADE-tokens før de treffer børser og potensielt eksploderer inn i stratosfæren. Ikke gå glipp av det – det kan være en av de kryptoene som vil gi best avkastning i 2023!