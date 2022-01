AVAX-prisen får dynamisk støtte fra 20-dagers EMA-linjen.

I det daglige diagrammet indikerer RSI-hellingen en betydelig tilbakegang.

AVAX Network-myntens intradag-handelsvolum er 1,81 millioner dollar, noe som representerer et tap på 20 %.

Prisen på AVAX hadde et betydelig fall i januar. Myntens verdi ble halvert på mindre enn en måned til 53,6 dollar. Denne kollapsen har blitt forlenget av det nylige lettelsesrallyet i AVAX/USD-kombinasjonen, som har skapt et omvendt flaggmønster.

AVAX-prisen demonstrerte et lettelsesprett til $97-barrieren. Imidlertid brøt kryptomarkedets brå utsalg 200-dagers EMA og 50 prosent Fibonacci retracement, og brakte myntens pris ned til $53.

Det bearish angrepet har blitt stoppet av en felles støttesone på $53 og 0,618 FIB-nivå, som har utløst en retest av 200-EMA. Hvis selgere kan holde AVAX-prisen under $76 i en lengre periode, vil myntens pris fortsette å falle.

RSI-bakken har raskt kommet seg fra den oversolgte sonen på grunn av nylige prisstigninger. Hellingen har passert over en motstandstrendlinje og 14-SMA-linjen, noe som tyder på at myntkjøpere blir kraftigere.

Kilde – TradingView

Over $77,8-nivået er det en bullish mulighet

På den 4-timers angitte tidsrammegrafen danner AVAX/USD-paret et invertert flaggmønster. Når myntprisen faller utenfor den stigende støttetrendlinjen, kan dette bearish fortsettelsesmønsteret presentere en god salgsmulighet.

Krypto-handlere kan forutse et anstendig reboundpotensial hvis ALT-prisen bryter over den felles motstanden på $77,8 og 20-dagers EMA-linjen. Den fallende ADX-hellingen indikerer tap av salgsmomentum. Et brudd ut av prismønsteret vil derimot sette i gang en oppadgående trend.