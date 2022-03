Avalanche har kunngjort sitt Multiverse-program, finansiert av 4 millioner AVAX (verdt rundt 290 millioner dollar). Den har som mål å oppmuntre veksten av undernett. Den ble også notert på Bitstamp for to dager siden. Disse faktorene bidrar til økningen.

Det opprinnelige tokenet til Avalanche, som rangerer på tiende plass etter markedsverdi, handles for $78,21 med et 24-timers handelsvolum på $1,8 milliarder. Avalanche har gått opp 8,36 % de siste 24 timene.

Hvis du er tiltrukket av unike funksjoner og ønsker å lære hvordan og hvor du kan kjøpe AVAX, er denne guiden for deg.

De beste stedene å kjøpe AVAX nå

Binance

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp AVAX med Binance idag

eToro

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp AVAX med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Hva er AVAX?

AVAX er symbolet til Avalanche, en lag én blokkjede som fungerer som en plattform for desentraliserte applikasjoner og tilpassede blokkjedenettverk. Det er en av Ethereums rivaler, som har som mål å fjerne Ethereum som den mest populære blokkjeden for smarte kontrakter.

Den tar sikte på å gjøre det ved å ha en høyere transaksjonsutgang på opptil 6500 transaksjoner per sekund uten at det går på bekostning av skalerbarheten. Dette er muliggjort av Avalanches unike arkitektur.

Avalanche-nettverket består av tre individuelle blokkjeder: X-Chain, C-Chain og P-Chain. Hver kjede har et særskilt formål – å la alle noder validere alle transaksjoner. Avalanche blockchains bruker forskjellige konsensusmekanismer basert på deres brukstilfeller.

Ulike Ethereum-baserte prosjekter som SushiSwap og TrueUSD har integrert med Avalanche. Plattformen jobber med å forbedre interoperabiliteten mellom sitt eget økosystem og Ethereum, for eksempel gjennom utvikling av broer.

Bør jeg kjøpe AVAX i dag?

Med tanke på hvor vanskelig det er å komme med en nøyaktig kryptovaluta-prediksjon, bør du aldri ta noen beslutninger som påvirker økonomien din før en grundig markedsanalyse. Ikke invester mer enn du har råd til å tape.

AVAX-prisprediksjon

De fleste analytikere er positive på AVAX. Digital Coin Price spår at prisen vil dobles og nå $150 i år, og gå til $270 innen utgangen av 2025.

GOV Capital spår at AVAX-prisen vil bryte $300 på så lite som et år. Tokeneo spådde et enormt positivt momentum med tanke på at AVAX-prisen steg mer 3 345 % det siste året, men foreslår ikke et spesifikt tall.

AVAX på sosiale medier