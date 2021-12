AVAX i Avalanche-nettverket, har økt de siste dagene til tross for en markedsomfattende nedgang i kryptosektoren. Faktisk, siden stablecoin USDC ble lansert på Avalanche, har AVAX steget nesten 41%. Tekniske indikatorer viser også at mynten er i en stigende trend akkurat nå. Men hvor langt kan det egentlig gå? Her er det vi vet så langt:

AVAX er i en stigende trend og kan bryte grensen på $160 på kort sikt

Mye av denne veksten har i stor grad vært drevet av tilskudded av USDC på Avalanche.

BitGo legger også til AVAX til tjenesteporteføljen sin, som er en annen positiv utvikling

Datakilde: Tradingview.com

AVAX – Prisutvikling og analyse

Selv før lanseringen av USDC på Avalanche gikk AVAX fortsatt bra. I følge data fra Coinbase ble mynten handlet til rundt $78,49 før lanseringen. På tidspunktet for publisering av dette innlegget var AVAX imidlertid på $110,87.

Dette representerer en vekst på 41,25 %, noe som betyr at mynten har klart seg langt bedre enn hele kryptomarkedet. Men er det nok oppside for mer vekst? Svaret er faktisk ja. Ser man på de tekniske indikatorene, ser det ut til at AVAX kan utløse et kjøpsrally og kan nå $160 på kort sikt.

Bør du kjøpe AVAX?

Det har vært en uke med kjøpsutløsende hendelser for mynten. I tillegg til USDC-tillegget bekreftet analytikere ved Bank of America at de ser Avalanche som et seriøst alternativ til Ethereum, et trekk som førte til en økning på 16%.

BitGo-nyhetene viste også til at mynten steg til et 2-ukers høydepunkt. Veksten av Avalanche-økosystemet ser også ganske lovende ut. For den langsiktige kryptoinvestoren vil dette være den beste tiden å legge AVAX inn i porteføljen din.