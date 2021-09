AVAX-prisen har økt med rundt 169% i løpet av de siste 30 dagene

Avalanche (AVAX) er den siste kryptovalutaen på topp 20-listen som har nådd nye rekordhøyder, etter at prisen på AVAX steg til $68,34 på fredag.

Stigningen opp til den nye milepælen for Avalanches pris kom like etter at smartkontraktplattformen annonserte at de har samlet inn $230 millioner fra investorer.

Midlene ble samlet inn via et privat salg som ble ferdigstilt i juni, uttalte plattformen i et blogginnlegg.

The Avalanche Foundation kommer til å bruke pengene «for å støtte og akselerere bedriftens stadig økende antall DeFi-satsinger, samt andre bruksområder for Avalanches offentlige blokkjede,» la de til i blogginnlegget.

Finansieringsrunden ble ledet av Polychain Capital og Three Arrows, med deltagelse også fra Dragonfly, R/Crypto Fund og CMS Holdings, samt andre investorer og familiebedrifter.

Avalanche lanserte sitt mainnet den 21. september 2020, men er allerede blant de blokkjedeplattformene som har opplevd en enorm vekst på bare ett år. Plattformens skalerbarhet og lave transaksjonskostnader har gjort den til en av markedets største smartkontraktplattformer, foretrukket av utviklere som også ønsker et svært sikkert nettverk.

AVAX-prisen når ny milepæl

AVAX går nå for rundt $63,13, en økning på nesten 5% det siste døgnet, mens kjøpere forsøker å stå imot gevinstrealiseringen som har oppstått i kjølvannet av pristoppen på $68,34. På tross av potensialet for en liten nedgang ser utsiktene for Avalanche-tokenen svært gode ut på kort sikt.

Ifølge tall fra CoinGecko har AVAX-prisen økt med 55% i løpet av de siste syv dagene, og imponerende 169% i løpet av de siste 30 dagene.

Dersom vi ser på de tekniske utsiktene for AVAX/USD ser vi at dens tidligere rekord sannsynligvis kommer til å fungere som en ny støtte nær $63,50. Den styrkede MACD-en og en RSI over 60 tyder på at AVAX fortsatt har gode muligheter for videre oppgang.

AVAX/USD daglig prisgraf. Kilde: TradingView

Dersom bulls klarer å avslutte dagen over $63,50 kan videre oppgang føre til at AVAX kan sikte seg inn på nye høyder over $70.

I motsatt fall kan økt salgspress føre til nedgang ned til etterspørselssonen nær $55.