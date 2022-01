Etter nesedykking i nesten 20 dager, har Axie Infinity (AXS) blitt grønn og steg 14 % i går, og i dag fortsetter den bullish trenden.

I skrivende stund var den opp 3,07 % ifølge CoinMarketCap . Den har nådd et maksimum på $52,59 og et minimum på $49,58 de siste 24 timene.

Men hvorfor rykker AXS-mynten? For å finne ut hva som skjer bak kulissene til den nåværende bullish-trenden Axie Infinity, scroll ned.

Før vi går inn i den nåværende bullish-trenden, er det viktig at vi først forklarer hva Axie Infinity er for alle som ikke vet hva det er.

I et nøtteskall er Axie Infinity en metavers blokkjede som lar gamere spille spill og også tjene mens de spiller.

Axie Infinity-spillere samler inn, avler, hever, kjemper mot og handler med NFT-baserte skapninger kalt Axies. Og kryptovalutaen eller tokenet som brukes til å utføre transaksjoner innenfor Axie Infinity-økosystemet er betegnet som AXS.

Axie infinity ble grønn etter nyheten om å bli lagt til listen over kryptovalutaer som folk kan bytte og låne mot på Nexo.

Get in the game! $AXS is now on Nexo!

Press play and buy, top up or swap for @AxieInfinity’s token to earn up to 36% APR, paid out daily!

You can also borrow against #AXS at industry-best rates.https://t.co/NSc4gPWeTs

— Nexo (@Nexo) January 25, 2022