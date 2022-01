Metaverse og gaming tokens har ikke hatt de enkleste turene på markedet de siste ukene. Axie Infinity (AXS) er faktisk ikke annerledes, tokenet har sett en uhengslet nedsmelting som har fått prisen til å krasje. Men bør du kjøpe på denne dippen? Kan AXS ta seg opp igjen snart? Her er noen høydepunkter først:

I skrivende stund handles AXS for $64,99, det laveste nivået siden september i fjor.

Spilltokenet var også ned nesten 13 % i løpet av 24-timers intradagshandel, og støttet en ukentlig nedtrend som har gitt tap på over 10 %.

Tokenet har også beveget seg under sine 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt, noe som tyder på at den nedadgående trenden kan vare enda lenger.

Datakilde: Tradingview.com

Axie Infinity (AXS) – Prisprediksjon og analyse

Ser vi på diagrammet og noen tekniske indikatorer, er det tydelig at AXS har hatt en nedadgående trend i ganske mange uker. Det startet ikke med kryptonedgangen i det nye året. For øyeblikket har tokenet sklidd forbi sine 25- og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

Enda viktigere, prisen har falt under et avgjørende støttenivå på $66. Hvis prisen ikke spretter tilbake og holder seg over denne terskelen, vil økt nedadgående press sende AXS mot sin neste støtte, som er $50.

Denne tesen vil imidlertid bli ugyldig hvis det er nok støtte til å komme over $66. Hvis det skjer, kan AXS komme tilbake til sitt neste støttenivå på $75.

Bør du kjøpe Axie Infinity (AXS)

Metaverse- og blokkjedespill er en ny sektor som er i ferd med å varmes opp. Axie Infinity (AXS) var en av de første pionerene i denne bransjen, men det er økt konkurranse. Hvis du vil ha litt eksponering for denne sektoren, er det et godt kjøp. Men etter hvert som blockchain-spillsektoren varmes opp, vil AXS møte betydelig press på grunn av konkurranse.