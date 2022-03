Metaverse og gaming tokens har ikke hatt en enkel mars. Tokenene har tapt massivt fra 2022-høyder. Men det ser ut til at måneden kan ende på topp. Axie Infinity (AXS) , et av de ledende spill- og metaverse-tokenene i verden, har økt de siste dagene. Her er noen detaljer:

AXS har økt med over 20 % i løpet av de siste 24 timene.

Økningen kom etter at spillets utvikler annonserte nye endringer i styringen.

Økningen har presset AXS til et nytt høydepunkt på to måneder.

Datakilde: Tradingview

Axie Infinity (AXS) – Utsiktene

De langsiktige utsiktene for Axie Infinity (AXS) har ofte vært ganske positive. Volatiliteten de siste ukene er bare et steg mot det som forventes å bli et flott år for AXS. Nøkkelen nå vil være å se om mynten vil holde oppe momentumet.

Å nå en 2-måneders høyde er en stor ting, spesielt når du tenker på hvor langt AXS hadde falt. Men AXS er ikke det eneste blokkjede-spilltokenet som stiger. Faktisk, etter at nyhetene kom om at FTX og PUGB begynte med kryptospilling, fikk nesten alle Play-to-Earn-tokens store gevinster.

Men AXS forblir den enestående utøveren med en økning på 44 % for uken. Vi forventer at denne bullish økningen vil opprettholdes minst en uke før den trekker seg tilbake.

Er Axie Infinity (AXS) fortsatt et godt kjøp?

Det var mye frykt for at kanskje AXS kan ha mistet farten. Etter å ha dominert GameFi i 2021, har det NFT-inspirerte spillet fortsatt å møte økt konkurranse fra andre nyere spill.

Men til tross for dette forventer vi at Axie vil fortsette å spille en nøkkelrolle i GameFi-sektoren. Som en langsiktig eiendel kommer den til å tilby stabile og anstendige gevinster for investorer. Den største nedsiderisikoen er en nedgang i aktive månedlige spillere på grunn av andre aktører i GameFi.