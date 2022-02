Axie Infinity (AXS) kan sprette tilbake med omtrent 15 %

Axie Infinity (AXS) har sett en viss korreksjon etter å ha økt ganske imponerende tidligere denne måneden. Mynten har sett en tilbakegang på 50 % av prisen og er nå i et bjørnemarked. Men til tross for dette, tror vi fortsatt det er et reelt potensial for en anstendig oppside. Her er noen høydepunkter.

De siste dagene har AXS hoppet av mellom $45 – $49 etter en prisreduksjon på 50 %.

Mynten kan imidlertid trekke seg tilbake til $55 på kort sikt.

På pressetidspunktet handlet AXS for $49, ned nesten 8% i løpet av de siste 24 timene.

Datakilde: Tradingview

Axie Infinity (AXS) – Utsiktene så langt

Det var i stor grad forventet at kryptomarkedet på et tidspunkt vil trekke seg tilbake etter en kraftig økning i februar. Mye av nedgangen vi ser akkurat nå har i stor grad blitt utløst av geopolitiske spenninger i Europa.

Axie (AXS) har som et resultat sett en 50% nedgang fra sine topper i begynnelsen av februar. For øyeblikket har prisaksjonen slått av mellom $45 og $48. Vi tror ikke dette vil forbli slik lenge. Faktisk forventer vi at mynten vil teste sin overhead-motstand på $55 i de kommende dagene.

Dette vil representere en oppgang på rundt 15 %. Selv om vi ikke ser at AXS gjenvinner sin topp i februar på $72, vil okser prøve å konsolidere seg over $55 før neste etappe opp.

Hvorfor du bør sette Axie Infinity (AXS) på overvåkningslisten din

Metaverse og blokkjede-spilltokens leverte vanvittig vekst i fjor, inkludert Axie Infinity. Mens de fleste av disse tokenene har avtatt i år ettersom det bredere markedet fortsetter å slite, er metaverset et av de mest spennende områdene i kryptoverset.

Dessuten ble AXS nylig handlet for over $200. Det er ikke utenkelig at mynten kan komme dit igjen.