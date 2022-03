Axie Infinity bykser opp – her er grunnen

Et sammenløp av grunnleggende og tekniske faktorer driver AXS-prisen.

Axie Infinity handlet på et viktig støttenivå da bullish momentum kom inn i det bredere markedet.

Axie Infinity har fordelen av å være den største og mest populære spill-for-tjene-spillplattformen på markedet.

Axie Infinitys glidende gjennomsnitt peker på flere gevinster på kort sikt.

Axie Infinity AXS/USD er en av de beste kryptoutøverne. I løpet av de siste 7 dagene har Axie Infinity økt med 32 %, og de fleste gevinstene er registrert i løpet av de siste 24 timene. Den nåværende pumpen er en blanding av bredere markedsmomentum og det faktum at Axie Infinity handlet på et nøkkelstøttenivå på $51,29 på 100-dagers MA før markedet begynte å pumpe.

Når det er sagt, er kjernegrunnlaget til Axie Infinity ganske sterkt, noe som gjør det attraktivt for investorer, spesielt nå som det handles til massive laveste verdier sammenlignet med prisen i november 2021.

For eksempel er Axie Infinity nå den største spill-å-tjene-spillplattformen på markedet. Fra februar 2021 kom over to tredjedeler av NFT-spilltransaksjonene fra Axie Infinity. Mens Play-to-Earn-spill har avtatt de siste to månedene, fortsetter Axie Infinity å ta ledelsen på dette området.

Dette er en stor sak, for nå som markedene blir bullish igjen, vil spillere og skapere som ønsker å tjene penger på NFT-spill bli trukket mer inn i Axie på grunn av sin dominans på spillmarkedet.

Axie Infinity handler i en bullish kanal

Kilde: TradingView

I løpet av de siste 24 timene har Axie Infinity økt, og kjøpsvolumene har skutt opp. Momentumet som Axie Infinity har for øyeblikket er tydeligst i de glidende gjennomsnittene. De kortsiktige glidende gjennomsnittene 20-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt overgår 100-dagers MA med en enorm margin. Dette indikerer at AXS sin pris nå stiger i en akselerert hastighet sammenlignet med prisen over en lengre periode.

Sammendrag

Axie Infinity er i et utbrudd etter å ha returnert stor støtte den siste uken. Økende bullish momentum på tvers av markedet kombinert med Axie Infinitys sterke fundamentale faktorer bidrar til oppsiden.