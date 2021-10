Axie Infinity-tokenen ser ut til å fortsette stigningen etter å ha nådd sitt høyeste nivå så langt på $154,63

Prisen på Axie Infinitys AXS, en stadig mer populær gamingtoken, har nådd nye høyder med en topp på $154,63 etter en fantastisk prisvekst de siste 24 timene.

I skrivende stund går AXS-tokenen for rundt $149 etter at det har foregått noe gevinstrealisering. Tross noe nedgang viser tall fra CoinGecko at kryptovalutaen fortsatt har økt med 37% i løpet av de 24 timene, og med 134% i løpet av den siste uken.

Prisutsikter for Axie Infinity

Etter å ha brutt gjennom en tidligere motstandslinje ved $92 har AXS/USD klatret stadig høyere, og brøt barrieren ved $100 før den igjen testet nivået ved $108.

Ytterligere vekst har hjulpet AXS-prisen gjennom den psykologiske barrieren ved $150, og stigningen til $154,63 tilsier at et gjennombrudd over $155 åpner for videre vekst for AXD/USD.

På 4-timersgrafen ser vi en kraftig økning i volum, og de positive utsiktene fra RSI-en tilsier press fra kjøpersiden. Prisen ligger også godt over både 50 og 100 SMA-ene, disse har begge stigende kurver som indikerer en bullish tid i møte.

AXS/USD 4-timersgraf. Kilde: TradingView

Om kjøpere klarer å opprettholde det stigende momentumet kan en økning opp til området mellom $160-$180 være det neste målet, deretter er det potensiale for en parabolsk stigning opp til $200.

Skulle det gå motsatt vei kan en vending under det kritiske ankeret ved $138 føre til at AXS/USD på nytt må teste $116-sonen. Bearish press ved dette nivået kan medføre en ny test av støttenivået ved $100.