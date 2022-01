Selv om mynter med hundetema som Shiba Inu (SHIB) og Dogecoin (DOGE) har blitt hardt rammet de siste to ukene, har Baby Doge-mynten opprettholdt et bullish momentum hele veien.

Shiba Inu har registrert en nedgang på 4% over en periode på to uker, mens Dogecoin bare har klart å oppnå en 2,4% økning i samme periode.

Inn i 2022 på feil fot

Så langt har 2022 vært et forferdelig år for kryptomarkedet for øvrig, og hunde-meme-mynter har ikke vært spart.

Bitcoin, mynten som har den største andelen innenfor kryptoområdet, sliter med å holde seg over 40 000 dollar etter å ha falt fra en all-time high på over 68 000 dollar. Ethereum, den nest største kryptovalutaen etter markedsverdi, sliter også med å holde seg over 3000 dollar etter å ha falt fra over 4800 dollar.

For BabyDoge har 2022 vært et utrolig år så langt. Mynten har vært på en sprint siden året begynte. Den startet året på rundt $0,000000001903, og CoinGecko viser at den har steget til $0,000000004087 – opp ca. 131,1%.

Det som er bemerkelsesverdig med Baby Doge-mynten er at den har klart å holde Bull Run i gang i den stadig ruglete verdenen av altcoins og kryptovaluta for øvrig. Det har rammet mynter som Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu og Dogecoin selv om deres popularitet er veldig mye høyere.

Bakgrunne

BabyDoge har over 742 000 følgere på Twitter som er aktivt involvert i å spre adopsjonen over hele verden. Dens holdere er mer enn 1,205 millioner rundt om i verden.

Myntfellesskapet Baby Doge kjemper for tiden for å få oppført mememynten med hundetema på Binance, noe som vil være en game-changer for mynten.

Baby Doge Coin-prosjektet forsøker å generere positive overskrifter gjennom donasjoner til velferdsorganisasjoner, inkludert American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Den siste donasjonen er $150 000 til AnimalLeague, verdens største rednings- og adopsjonsorganisasjon for dyr.

We've donated $150,000 to @AnimalLeague! Baby Doge Mobile Rescue & Adoption Unit on the way! More info on the partnership & how Baby Doge will help more puppies and dogs find homes, soon. Stay Tuned! RETWEET TO SPREAD THE WORD!https://t.co/QhRxpcLqQD#BabyDoge #GetYourRescueOn pic.twitter.com/glv34OT1PO — BabyDoge (@BabyDogeCoin) December 3, 2021

Normalt vil bytte av BabyDoge medføre et gebyr på 10 % for å avskrekke folk fra å selge meme-mynten uansvarlig.

Det nylige BabyDoge-rallyet viser imidlertid at kryptohandlere ser etter nye investeringsmuligheter som kan resultere i astronomiske gevinster som har vært normen i kryptomarkedet gjennom årene. Og selv om slike rallyer vanligvis ikke varer, med Dogecoin, Shiba Inu og Bitcoin som perfekte eksempler, virker handelsmenn fast bestemt på å prøve lykken med Baby Doge-mynter.