Bakkt og Google inngår samarbeid for å fremme kryptobetalinger

Samarbeidet skal åpne for at brukere av Bakkt sitt Visa skal kunne bruke kryptovaluta for å betale for varer og tjenester

Bakkt, en av de raskest voksende tilbyderne av kryptorelaterte børs- og custodytjenester, inngår samarbeid med teknologigiganten Google for å kunne tilby millioner av brukere muligheten til å betale med krypto.

Ifølge plattformen skal samarbeidet med Google dekke kundenes etterspørsel etter betalingsløsninger som støtter kryptovalutaer som Bitcoin, en løsning som potensielt kan spre seg utover hele verden.

Som følge av samarbeidet kan Bakkt-brukere nå knytte sine Krypto Visa Debetkort med Google Pay, slik at de kan dra nytte av sømløse betalinger for varer og tjenester med kryptovaluta

Flere muligheter for brukerne

Ifølge Bakkts administrerende direktør Gavin Michael viser inngåelsen av samarbeidet med Google hvor sterkt kryptomarkedsplassen står i industrien i dag, og resultatet blir at kryptobrukere får enda flere muligheter.

«Dette samarbeidet er et bevis på Bakkts sterke posisjon i markedet for digitale verdier, noe som gjør at vi kan gi forbrukerne flere muligheter til å benytte sine digitale verdier i sanntid på en sikker og pålitelig måte,» bemerket han.

Bakkt har også bestemt at Google Cloud skal være tjenestens skyløsning, og skal ta i bruk Google Cloud sin teknologi for å markedsføre produktene til både privatpersoner og forhandlere i USA.

Plattformen, som er støttet av The Intercontinental Exchange (ICE), får nå også tilgang til nye analyseverktøy og kan bruke både kunstig intelligens og maskinlæring for å nå ut til bedrifter og forbrukere.

De nye funksjonene og tjenestene vil åpne for at Bakkt-brukere kan dra nytte av et bredt lojalitetsprogram, mens bedriftspartnere får tilgang til «en samling av kundenes adferdsmønstre».

«Samarbeidet med Google Cloud vil gjøre oss i stand til å bygge den beste, mest innovative plattformen som vil kunne skaleres for å tilfredsstille behovet til millioner av brukere,» la Gavin Michael til.

Bakkt ble lansert i 2018, og samlet inn $300 millioner i sin serie B finansieringsrunde i mai 2020 da de ønsket å utvide driften sin ytterligere. Plattformens BTC-baserte futureskontrakter ble lansert i desember 2020.

Ifølge pressemeldingen kan Bakkt-brukere få tilgang til de nye tjenestene på nett og i butikker som aksepterer Google Pay.