Bancor har økt jevnt og trutt siden en nylig eToro-notering. I skrivende stund er prisen $2,30 med et 24-timers handelsvolum på $21,4 millioner. Tokenet har lagt til nesten 4 % til sin verdi de siste 24 timene.

Du trenger ikke mer enn denne korte artikkelen for å finne ut hva Bancor er, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe Bancor nå.

Binance har vokst eksponentielt siden det ble grunnlagt i 2017 og er nå en av, om ikke den største kryptovaluta børser på markedet.

Kjøp BNT med Binance idag

eToro er en av de ledende handelsplattformene for investering i kryptoaktiva. Med sine mange funksjoner, inkludert kopihandel, avanserte tekniske diagrammer og en rekke handelsverktøy, passer eToros plattform perfekt for både nybegynnere og proffer.

Kjøp BNT med eToro idag Ansvarsfraskrivelse

Bancor beskrives som den eneste desentraliserte innsatsprotokollen som lar brukere generere inntekter med full beskyttelse mot permanent tap og eksponering med enkelttoken. Den ble opprettet i 2017, noe som gjør den til den første DeFi-protokollen i historien.

Innskudd tjener millioner i gebyrer per måned fra Bancor. Den tilbyr så mye som 60 % APR på eter, Wrapped Bitcoin, AAVE, LINK, MATIC og mer. Bancor eies av samfunnet som Bancor DAO.

Økosystemets token BNT lar tradere gi likviditet til bassengene som er tilgjengelige på nettverket. Likviditet kan skaffes av hvem som helst.

Likviditetstilbydere kan motta gebyrer for handler som går gjennom en hvilken som helst pool de har bidratt til. De får pool-tokens som representerer deres andel av gebyrer, likviditet og gruvebelønninger i bassenget.

Bancors BNT kan være en lukrativ investering, men ta deg tid til å lese minst flere prisspådommer fra ledende analytikere og gjøre markedsundersøkelser før du forplikter deg. Ta alle investeringsråd med en klype salt.

CryptoNewsz er moderat bullish på Bancor. Ifølge dem er det høyeste BNT kan gå til i år $3 forutsatt at investortilliten fortsetter å vokse. I 2023 kan den oppnå en pris på $3,55.

Med tanke på de teknologiske nyvinningene Bancor har planlagt i 2024, kan prisen nå $3,77 det året.

I 2025 kan Bancors samfunnsinitiativer med fokus på oppsøking, utdanning og innovasjoner bringe prisen opp til $3,70. Analytikerne anser dette som et minimum. Maksimumsprisen tokenet kan oppnå er $4,69.

#Promote your #NFTs and Vote for your favourite #Crypto on https://t.co/KaDXKAQOa3

Checkout @Bancor (BNT) Performance https://t.co/XpxvNtqklo to vote and earn #18D

Also get #cryptoalerts on @CoinMarktAlert#Bancor #NFTProject #NFTshill #NFTdrop #NFTartists #NFTProject#NFA pic.twitter.com/uP3x9YplBU

— 18Digits AG (@18digitsPOSA) March 17, 2022