BofA sier at Bitcoin ikke er en god verdi- eller inflasjonssikring så lenge den handles mer som aksjer enn gull.

Bitcoins korrelasjon med aksjer har økt betydelig siden toppen i november 2021 og handles for tiden mer som en risikoaktiva enn dens referanse som digitalt gull, sa analytikere i Bank of America onsdag.

I følge Alkesh Shah, en ledende analytiker hos den amerikanske bankgiganten, har Bitcoins voksende handel låst med aksjer fjernet fordelen kryptovalutaen hadde for investorer som en sikring mot inflasjon.

Volatilitet, sa Shah i et notat fra banken, betyr at den ikke lenger handles sammen med tradisjonelle sikringsmidler som gull.

Som sådan antyder BofA-analytikeren at kryptovaluta-flaggskipet mest sannsynlig ikke vil få gjennomslag, under nåværende omstendigheter, for å være et middel for verdioppbevaring.

Insider siterer Bank of America-strategen med å si at korrelasjonen mellom Bitcoin og gull har krympet til nesten null. I mellomtiden har kryptoaktivaen sett korrelasjonen med aksjer stige til alle tiders høyder under forrige måneds markedssalg.

Og med Bitcoin-handel i låst trinn med Nasdaq 100 og S&P 500, er det forventet at det digitale gullet vil fortsette å miste sin appell som en mulig «trygg havn-aktiva».

BofA forventer dermed at referansekrypten vil lede resten av det digitale aktivamarkedet så lenge volatiliteten forblir så høy.

Mens analytikerne ser volatilitet i Bitcoin-priser som en faktor som sannsynligvis vil skremme investorer i utviklede markeder bort, sier de at utsiktene kan være annerledes i utviklingsøkonomier. Banken tror at land som er plaget av løpende inflasjon sannsynligvis vil se BTC som en bedre inflasjonssikring eller verdilager.

Bitcoin ble handlet til topper nær $45 000 på onsdag og opprettholder sitt svake oppsidemomentum etter å ha stupt mer enn 50% fra toppen i fjor. Kryptovalutaen er nå 35 % av den toppen, mens gull har holdt seg rundt $1800 per unse-nivå.

Andre steder har aksjene svingt massivt hittil i år, med Nasdaq som sank ned i korreksjon i januar midt i økende inflasjon og en haukisk innstilling fra den amerikanske sentralbanken.