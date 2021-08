Gjennom et samarbeid med Giesecke+Devrient skal sentralbanken teste e-cedi, en digital versjon av Ghanas offisielle valuta

Bank of Ghana kommer til å gjennomføre en pilottest av landets første CBCD, digital valuta utstedt av en sentralbank, ifølge en pressemelding fra i går. Sentralbanken har inngått et samarbeid med Giesecke+Devrient (G+D), en tilbyder av sikkerhetsteknologi, for å gjennomføre planene.

Pilottesten vil gjennomføres før den digitale versjonen av cedi, Ghanas offisielle valuta, lanseres for fullt. E-cedi kommer til å brukes i tillegg til vanlige kontanter, og skal drifte en infrastruktur for digitale betalinger som folk kan ta i bruk uten at de trenger tilgang til en bankkonto.

G+D, som er basert i München, tilbyr tjenester som trykk av smartkort, sedler og verdipapirer, i tillegg til håndteringssystemer for kontanter. G+Ds CBCD-løsning, Filia, kommer til å bli tilpasset Ghanas behov og skal etterleve landets reguleringer samt ivareta brukersikkerheten. I tillegg til god sikkerhet og tilgjengelighet kan Filia også brukes uten å være tilkoblet nett ved at plattformen fasiliteree sikre, påfølgende betalinger offline.

Administrerende direktør for G+Ds valutateknologi-avdeling, Wolfram Seidemann, sa, «Sentralbanker i hele verden utforsker mulighetene for å akseptere digitale penger som lovlig betalingsmiddel. Myndighetene i Ghana er blant de første afrikanske landene som innfører en slik pilotfase. Vi er stolte over å kunne støtte Ghana med vår teknologi og ekspertise.»

Landet er også i gang med å digitalisere sine offentlige tjenester som en del av Digital Ghana Agenda, hvor dette pilotprosjekter er en svært viktig del. I prosjektets første utformingsfase vil Ghanas regulatoriske, økonomiske og tekniske krav fastslås slik at Filia kan bli tilpasset deretter.

Den neste fasen innebærer en faktisk pilottest av teknologien gjennom testing av en rekke betalingskanaler som smartkort og mobilapper ved hjelp av en gruppe testere fra ulik sosial og økonomisk bakgrunn.

Mens pilottestingen foregår vil Bank of Ghana gjennomgå de juridiske implikasjonene av CBDC, i tillegg til hvordan dette kommer til å påvirke betalingssystemet og landets økonomiske lovverk. Sluttbrukere av e-cedi kommer også til å bli bedt om å delta i spørreundersøkelser slik at det kan måles i hvor stor grad landets innbyggere aksepterer den nye valutaen.

Bank of Ghanas guvernør, Dr. Ernest Addison, forklarte, «CBCD gir oss en flott mulighet til å bygge en robust, inkluderende, konkurransedyktig og bærekraftig økonomisk sektor, ledet av sentralbanken. Slik det ser ut i dag kommer dette konseptet til å spille en viktig rolle for fremtidens økonomiske tjenester globalt. Dette prosjektet er et viktig steg for at Ghana skal få fullt utbytte av dette nye konseptet.»