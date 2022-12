Viktige takeaways

Sam Bankman-Fried har blitt arrestert på Bahamas og står overfor utlevering til USA

Alameda-sjef Caroline Ellison ble angivelig sett i New York

Tidligere administrerende direktør Sam Trabucco trakk seg i august og har stort sett unngått samme granskning som de to andre

Å, Sam.

Den skamfulle FTX-grunnleggeren Sam Bankman-Fried ble arrestert mandag av Bahamas politistyrke, etter at USA anla straffeanklager mot ham. Bahamas har uttalt at de forventer at USA også vil be om utlevering umiddelbart.

«Som et resultat av meldingen mottatt og materialet som ble levert med dette, ble det ansett som passende for riksadvokaten å søke SBFs arrestasjon og holde ham i varetekt i henhold til vår nasjons utleveringslov,» heter det i uttalelsen, tilskrevet riksadvokat Ryan Pinder. .

Anklagene mot Bankman-Fried skal ha omfattet wire-svindel, wire-svindelkonspirasjon, verdipapirsvindel, verdipapirsvindelkonspirasjon og hvitvasking av penger. Anklagene kan gi Bankman-Fried flere tiår i fengsel. Huff.

Hva skjer etterpå?

Det er et funky utvalg av tiltaler, som avslører at Bankman-Fried virkelig gjorde alt.

Han var ment å vitne for House Financial Services Committee kl. 10.00 EST i dag for å høre om FTX-krasjet . Det er ikke lenger tilfelle, i stedet vil Bankman-Fried møte i Magistrate Court i Nassau, Bahamas.

Når Bankman-Fried kommer tilbake på amerikansk jord, vil det ikke skje en rettssak med det første. Dette er en forbrytelse av historisk omfang på tvers av utallige jurisdiksjoner, og saken vil ta mye tid.

SEC kom også med separate anklager om at Bankman-Freid svindlet investorer.

Vi påstår at Sam Bankman-Fried bygde et korthus på et grunnlag av bedrag mens han fortalte investorer at det var en av de sikreste aktørene innen krypto, sa SEC-leder Gary Gensler. «Den påståtte svindelen begått av Mr. Bankman-Fried er en klar oppfordring til kryptoplattformer som de trenger for å overholde våre lover.»

Hva skjer Caroline Ellison?

Elefanten i rommet er det som skjer med Alamedas administrerende direktør Caroline Ellison. Alameda er handelsfirmaet også grunnlagt av Bankman-Fried, og hvor kundemidler på FTX ble sendt til for å støtte opp store handelstap.

Ellison ble antatt å ha vært i Hong Kong på tidspunktet for arrestasjonen, men hun kan ha blitt sett på en kafé på Manhattan, noe som betyr at hun allerede er på amerikansk jord.

PLEASE CONFIRM: A user claims that they spotted Caroline Ellison at Ground Support Coffee on West Broad in SoHo Manhattan at 8:15 AM. This would mean she is not in Hong Kong and is in NY not in custody. pic.twitter.com/QUduYO9GfZ — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) December 4, 2022

Dette utløste spekulasjoner om at en avtale kan ha blitt oppnådd, selv om det bare er spekulasjoner.

Bankman-Fried har gjentatte ganger benektet at han hadde fullstendig tilsyn med alle operasjoner, og bestridt at han «ikke ledet Alameda» og «han visste ikke størrelsen på stillingen deres».

Dette tyder på at Bankman-Fried kaster Ellison, hans tidligere kjæreste, under bussen. Ellison har ikke tvitret siden 9.november, og har vært fullstendig stille siden konkursen.

Hun tvitret tidligere den 6.november til Binance-sjef Zhao, i et forsøk på å kjøpe de kollapsende FTT-tokenene – det native tokenet med lav likviditet til FTX-børsen som kunstig støttet hele økosystemet – fra Zhao til $22 per aksje (Zhao selv er også siktet for en egen sak).

Tiden vil vise hva som skjer med Ellison, men det virker nesten umulig å tro at både Bankman-Fried og Ellison ikke var klar over hva som skjedde i begge selskapene deres, gitt størrelsen på skaden – 8 milliarder dollar. Det og det faktum at det, du vet, de begge var administrerende direktører for de respektive enhetene.

Hva med Sam Trabucco?

Så er det saken om Sam Trabucco.

Trabucco er den tidligere co-CEO i Alameda, sammen med Ellison. Timingen hans var, hvordan skal jeg si dette, interessant. Han kunngjorde pensjonisttilværelsen mindre enn tre måneder før korthuset kollapset, da Ellison ble den eneste administrerende direktøren.

I en beryktet tweet-tråd siterte han økende arbeidstid og en endring av prioriteringer for å trekke seg.

«Jeg har nådd et punkt i livet mitt hvor jeg vil ha andre ting. Hvilke andre ting? Jeg er ikke helt sikker, akkurat. I det siste har jeg vært veldig glad, brukt mye tid på å reise, besøke venner og familie, jobbet med «meg selv» og sånt. Også kjøpte jeg en båt, det har vært kult”.

Jeg er ikke sikker på hvorfor Trabucco ikke står overfor gransking. LUNA-dødsspiralen i mai er visstnok det som utløste mange av tapene for Alameda som førte til sammenblanding av midler fra FTX. Det var tre måneder etter denne kollapsen, i august, at Trabucco trakk seg. Som administrerende direktør må han ha visst hva som foregikk, men unnslipper i stor grad gransking.

Han har også vært stille siden konkursen, hans siste tweet fra 8.november ønsket at «veien videre er lysere».

Much love to everyone — I'm sure the past few days have been dark for many and I hope the road ahead is brighter. — Sam Trabucco (@AlamedaTrabucco) November 8, 2022

Han ble også avslørt for å ha kjøpt to eiendommer verdt 8,7 millioner dollar i kontanter i fjor. Dette kommer i tillegg til yachtkjøpet nevnt ovenfor, som han angivelig hyret en frilanser på Fiverr for å designe logoen for (han kalte den tilsynelatende «Soak my Deck» ).

Så la oss ikke glemme at han er en nøkkelfigur i alt dette.

Siste tanker

Det vil sannsynligvis være flere vendinger i historien, men nå som en av de tre topplederne er arrestert, er jeg nysgjerrig på å se hva som vil skje med de to andre.

Bankman-Frieds rettssak vil sannsynligvis ikke starte på en stund, og det hele vil ikke bli løst på flere år. Når det gjelder de to andre, er alle spill avslått, men jeg ville bli overrasket om de ikke banker på dørene snart.

For et komplett rot, og en trist historie for hele bransjen.