Det er trygt å si at Basic Attention Token (BAT) har stupt størstedelen av de tre siste månedene. Faktisk har den generelle trenden vært nedadgående. Denne mynten er assosiert med Brave Browser. Dessverre viser tegnene at denne bearish utviklingen vil vare lenger. Her er noen høydepunkter:

BAT handles 60 % lavere fra sine rekorder i november.

Mynten handlet for 0,71 dollar ved pressetidspunktet, praktisk talt det samme som for en dag siden.

BAT forblir også lavere enn sine 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt.

Datakilde: Tradingview

Basic Attention Token (BAT) – Hvorfor den bearish trenden vil vare

Det er både tekniske og grunnleggende faktorer som gjør BAT bearish for øyeblikket. Det er også klart at den generelle stemningen i kryptomarkedet har avtatt.

Etter en økning i begynnelsen av måneden, holder de fleste investorer tilbake kapitalen sin mens de ser på hendelser i Øst-Europa og strammer inn pengepolitikken i USA. Når det gjelder tekniske faktorer, har prisaksjonen for BAT generelt beveget seg nedover.

Faktisk, etter å ha nådd alle tiders høyder i november 2021, har mynten mistet nesten 60 % av markedsverdien. Den handler også mye lavere sammenlignet med både dens 200- og 50-dagers enkle glidende gjennomsnitt. En titt på Relative Strength Index antyder også at BAT ennå ikke har nådd "Oversold"-terskelen. Som sådan kan mer svakhet fortsatt komme.

Bør investorer kjøpe Basic Attention Token (BAT) nå?

Svaret er ja. Generelt gir nedgangen sannsynligvis den mest anstendige sjansen til å gå inn i BAT. Men siden det er anslått at tokenet faktisk kan falle enda lenger, bør du fortsatt være tålmodig. Se etter $0,5 i de kommende dagene. Det bør være et godt inngangspunkt for lang- og kortsiktige investeringer.