Basic Attention Token kan teste $1 på kort sikt

Foruten bullish momentum i det bredere markedet, er BAT-grunnlaget sterke .

Basic Attention Token er på vei, og kjøpsvolumene øker.

BAT er en av de fundamentalt sterkeste kryptovalutaene i markedet, en faktor som favoriserer sjansene for å opprettholde det nåværende rallyet.

BAT driver Brave Browser nettleseren, og med personvernet som er sentralt på internett, øker bruken av Brave Browser.

Basic Attention Token ( BAT ) er en av kryptoene med et faktisk bruksomårde. Selv en lekmann kan forstå hva det betyr og hvordan det fungerer ved å ta et raskt blikk på det. Dette er en stor sak fordi det betyr at med kryptoadopsjon i vekst, vil slike kryptoer trekke inn flest volumer når markedene igjen blir bullish.

Basic Attention Token er tokenet som driver Brave Browser-økosystemet. Brave er en personvernfokusert nettleser som bruker sine høye søkehastigheter som et salgsargument. I motsetning til andre nettlesere som tjener penger på å selge brukerdata, betaler annonsører brukere for deres oppmerksomhet når de bruker Brave. Alle som tar seg tid til å se annonser på Brave Browser får betalt i BAT-tokens.

I hovedsak, jo flere folk som bruker Brave, jo flere BAT-tokens brukes, noe som er et pluss for etterspørsel og langsiktig verdivekst. Det beste er at Brave Browser-adopsjon er i vekst. Så langt bruker mer enn 4 millioner mennesker Brave, og tallet vokser. Dette har mye å gjøre med personvernfunksjonene. Personvern blir stadig en viktigere for mange mennesker, noe som betyr at BAT har mye rom for vekst, spesielt hvis markedene blir bullish igjen.

Basic Attention Token bryter ut etter uker med konsolidering.

Kilde: TradingView

De siste par ukene har BAT konsolidert mellom $0,635 og $0,755. Imidlertid har BAT de siste 24 timene brutt ut av dette området og med høye volumer. Hvis markedet opprettholder dagens oppsidemomentum, kan BAT lett bryte $1-merket på kort sikt.

Sammendrag

BAT er i et utbrudd, et trekk som har utløst et bullish utbrudd i det bredere markedet. Men mens den nåværende prisbevegelsen hovedsakelig er spekulativ, har BAT det grunnleggende for å opprettholde et rally og nå nye høyder i det lange løp.