Apecoin (APE) ser ut til å være den neste store kryptoen i byen, i det minste basert på ytelsen de siste dagene. Tokenet, som er knyttet til Bored Ape Yacht Club NFT-prosjektet, har steget kraftig i dag, og det ser ikke ut som det er i ferd med å stoppe. Her er noen av detaljene:

På pressetidspunktet var Apecoin (APE) opp nesten 80 % i 24-timers intradagshandel

Mynten ble lansert for noen dager siden på FTX

Det er det opprinnelige symbolet for Bored Ape Yacht Clube NFT-prosjektet.

Datakilde: Tradingview

Apecoin (APE) – hvor går det videre?

Apecoin (APE) ble notert på FTX-børsen for første gang. Som med mange innledende lanseringer, var det mye volatilitet. Faktisk handlet APE på et tidspunkt så høyt som $40, bare for å krasje til $6,3. Men den tidlige volatiliteten har begynt å avta.

APE konsoliderer etterspørselen sin, og ved pressetiden hadde den økt med over 85 %, og handlet til rundt 14,3 dollar. Apecoin er en av de viktigste NFT-myntene som ble utgitt i år. Den er knyttet til Bored Ape Yacht Club eller BAYC, en NFT-samling som har sett salget nå millioner av dollar.

Økningen på 85 % i dag vil sannsynligvis trekke seg tilbake når tidlige investorer tjener penger. Vi forventer at APE endelig vil stabilisere seg mellom $10 og $12 i begynnelsen av uken.

Er Apecoin (APE) verdt å kjøpe?

NFT-er fanger uten tvil fantasien til mange investorer. Etter at de rapporterte mye vekst i fjor, er det sannsynlig at i 2022 og til og med utover vil NFT-er bli en stor del av kryptoindustrien.

I så fall anbefales alltid prosjekter som gir deg mer eksponering for NFT-er. Apecoin (APE) er et perfekt eksempel på et slikt prosjekt. Det faktum at det også er nytt, gjør det også til et godt alternativ.