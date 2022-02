BCOIN er tokenet i spillet til Bombcrypto, et klassisk spill for å tjene penger. Etter en rekke spennende oppdateringer og oppgraderinger har den steget med 180%.

Du trenger ikke mer enn denne artikkelen for detaljene du trenger om BCOIN: hva den kan brukes til, om det er verdt å kjøpe, og de beste stedene å kjøpe BCOIN nå.

Siden BCOIN er en så ny ressurs, er den ennå ikke notert på store børser. Du kan likevel kjøpe BCOIN ved å bruke en DEX (desentralisert børs), noe som bare betyr at det er noen få ekstra trinn. Følg disse trinnene for å kjøpe BCOIN akkurat nå:

Vi foreslår Binance fordi det er en av verdens ledende plattformer for flere forskjellige investeringer, en børs og en alt-i-ett-lommebok med noen av de laveste gebyrene i bransjen. Det er også tilpasset nybegynnere, og har flere betalingsmåter tilgjengelig for brukerne enn noen annen tilgjengelig tjeneste.

Du må opprette en Wallet, hente adressen din og sende myntene dit.

Gå til SushiSwap, og «koble» din Wallet til den.

Nå som du er tilkoblet, kan du bytte til hundrevis av mynter inkludert BCOIN.

BCOIN er et symbol på Binance Smart Chain, som lar innehavere spille, utveksle, investere og spille en rolle i utviklingen av spilløkosystemer.

BCOIN har høy sikkerhet og likviditet og er enkel å bytte, noe som lar brukere ikke bare ha glede av Bombcrypto, men de kan også tjene på den.

BCOIN er verktøyet som er innebygd i kjernespillsystemet som driver all fremgang og utvikling av spillet. Eiere kan tjene belønninger gjennom spillet ved å spille spillet og delta i viktige styringsavstemminger.

I første kvartal i år vil spillere kunne satse sine tokens. De vil motta store VIP-privilegier og belønninger i retur.

Bortsett fra å tjene som valuta i spillet, fremskynder tokenet prosessen med å åpne helteboksen for å ta ut tokens. Den lader energi raskt, gir tilgang til billetter til Battle Royale og andre spennende arrangementer, og lar deg lage en klan.

Brukere kan satse BCOIN for å oppgradere VIP-vurderingen. Jo høyere VIP-nivå, jo flere insentiver for spilleren.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på din markedsekspertise, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Digital Coin Price er bullish på BCOIN. De spår en gradvis økning frem til 2031. Den vil nå 0,82 dollar i år og 0,95 dollar neste år.

I 2024 vil den gå opp til $1,04 og til $1,31 i 2025. Prisnivået er $1,62 i 2027 og $2,51 i 2029. I 2030 vil én BCOIN handles for $2,88. Det vil nå $3,30 året etter.

Bcoin token is on fire ! Phoenix mode engaged ! It was at 0.22 $ this morning ! Almost double in 6 hours !! Go go go ! We want at least 1 $ please ! #bombcrypto #bcoin @BombcryptoFR @BombCryptoActu @BombCryptoGame pic.twitter.com/C1RrNGbN96

— Enjoy life & crypto ! (@Enjoy_crypto222) February 22, 2022