Kryptomarkedet har hatt en viss turbulens denne måneden. Viktige aktiva, inkludert mega-cap-mynter som Bitcoin og Ethereum, har alle sett konsekvente nedganger i desember. Altcoins har heller ikke blitt spart og har mistet noen av gevinstene som ble oppnådd i 2021. Men selv med denne nedgangen, overgår kryptomarkedet fortsatt andre aktivaklasser med stor margin.

Bitcoin er for eksempel opp 104 % i løpet av året selv om mynten er ned 30 % fra all-time-high.

Selv et nedadgående marked på slutten av 2021 er ikke nok til å utslette disse utrolige gevinstene

Crypto, inkludert altcoins, forblir fortsatt vekstaktiva i 2022.

Så med disse fakta er det fornuftig at investorer ønsker eksponering mot krypto før 2021. Her er to altcoins du bør vurdere og hvorfor:

Polygon (MATIC) – utvikling og analyse

Hvis du tror Bitcoins 104% økning i 2021 er intet mindre enn et mirakel, så vil Polygon (MATIC) virkelig overvelde deg. Hittil i år er altcoinen opp latterlige 11,556%. Det som er bra med Polygon (MATIC) er at mye av veksten ikke har noe med spekulativ handel å gjøre. Det er faktisk et veldig godt aktivum med imponerende underliggende fundamentale forhold. På grunn av sin unike status innenfor Ethereum-økosystemet, vil verdien fortsette å vokse selv i 2022.

Datakilde: Tradingview.com

Terra (LUNA) – Fremtiden er lys