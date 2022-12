Beste altcoins å kjøpe under krypto-krakket i 2023

Alle krypto-krakk kan svi, og mange investorer har følt seg sårbare den siste tiden. Situasjonen har etterlatt en del investorer overeksponert med tokens som ble kjøpt på toppen av oksemarkedet. Derfor er noen nå motvillige til å gjøre nye investeringer.

Når det er sagt, er nedgangstider alltid fulle av muligheter. Til tider som disse har solide tokens en tendens til å være underpriset og ha mer potensial enn noen gang. Og etter 90% prisreduksjon i krypto-krakket, er det noen gode alternativer for kryptoinvestorer som er klare til å komme videre og forberede seg på det neste oksemarkedet.

Denne artikkelen vil analysere de 5 beste altcoins å kjøpe før reverseringen. Disse tokenene har et høyt potensial i fremtiden, og kan hver enkelt gi store gevinster til porteføljen din.

1. Metacade (MCADE) – uformell play-to-earn gaming

Metacade har som mål å bli den største blokkjede-arkaden i Metaverse, og i verden. Prosjektet er fullstendig drevet av fellesskapet, med mål om å bli en desentralisert autonom organisasjon ( DAO ) som betjener det bredere GameFi-økosystemet på en rekke måter. Plattformen ser allerede ut til å bli et stort prosjekt for å konkurrere med noen av de største GameFi-titlene som finnes, som Axie Infinity og Decentraland.

I tillegg til å tilby en rekke play-to-earn-spill, tilbyr Metacade en alt-i-ett-plassering for GameFi-entusiaster som tilbyr noen banebrytende funksjoner.

For spillere som fokuserer på å tjene penger, kan de få tilgang til Web3-jobbmuligheter og tjene tokens mens de deler spillkunnskapene sine. Metacade prøver noe annet ved å belønne brukere for å bidra til fellesskapet. Det inkluderer å legge ut anmeldelser, hjelpe andre spillere og gjøre beta-testing for spill som fortsatt er under utvikling. Gjennom denne og andre midler tjener Metacade-brukere det opprinnelige tokenet – MCADE.

Metacade er også et sted å bringe spillere og spillutviklere sammen. Spesielt kan spillutviklere ta opp prosjektet sitt som en kandidat for finansiering via Metagrants. I tillegg kan brukere stemme for å finansiere de beste kommende spillene for å bidra til vekst i økosystemet. Både belønningene og stemmegivningen gjøres gjennom MCADE-tokenet, noe som gjør den til en vert for ulike bruksmuligheter.

Den har en fast total forsyning på 2.000.000.000 MCADE, hvor 70 % av denne totalen blir gjort tilgjengelig for forhåndssalget. Over tid vil de resterende 30 % av tokens låses opp og brukes til å utvikle plattformen etter hvert som den vokser til et sentralt midtpunkt for play-to-earn-aktiviteter.

Gjennom å tilby spillere omfattende inntjeningsmuligheter og samtidig fortsette å støtte utviklingen av blokkjede-spillfellesskapet, tilbyr MCADE enorm verdi. Foreløpig virker tokenet undervurdert, og prisen på forhåndssalget reflekterer dette. Med over 100 % gevinster oppnådd under suboptimale markedsforhold, ser Metacade ut til å bli en stor aktør innen GameFi i løpet av de neste årene.

2. Binance (BNB) – global CEX

Binance er en global kryptovalutabørs som gir en plattform for handel med 600 digitale valutaer. Det opprinnelige tokenet til plattformen, BNB, ble opprettet for å finansiere utvikling og gi likviditet til tradere. Tokenet brukes til å betale gebyrer og kan også brukes til å kjøpe varer og tjenester med Binance VISA-debetkort.

BNB er for tiden det femte største tokenet etter markedsverdi, og Binance-børsen er nummer 1 av alle CEX-er etter totalt omsatt volum. En CEX er en sentralisert børs. CEX-er skiller seg fra desentraliserte børser (DEX-er), ved at alle handelstjenester kontrolleres av en sentral enhet i stedet for å bli kontrollert av smarte kontrakter og automatiserte markedsutfordrere, og alle tokens oppbevares i lommebøker som eies av denne sentrale enheten i motsetning til å bli oppbevart av enkeltpersoner.

BNB-token har noen unike egenskaper. Forsyningen vil ikke øke siden det aldri kan mines flere tokens, og den har også en mekanisme som kontinuerlig reduserer den sirkulerende forsyningen over tid.

Opprinnelig hadde BNB 200.000.000 tokens. Siden prosjektet ble grunnlagt i 2017, har Binance brent en prosentandel av alle gebyrer på kvartalsbasis. Per juli 2022 var nesten 20 % av den totale forsyningen brent, og den sirkulerende forsyningen er nå på omtrent 160.000.000 BNB. Denne prosessen vil fortsette til 50 % av den opprinnelige forsyningen er brent.

CEX-er tilbyr en nyttig tjeneste til kryptoeiere. Det er en rekke handelstjenester tilgjengelig, inkludert derivater, utlån og innsats. Binance, som er den største CEX, tiltrekker seg mange millioner brukere og har potensiale til å fortsette å vokse etter hvert som industrien fortsetter å ekspandere.

Hvis Binance CEX fortsetter å vokse, kan du være sikker på at flere vil kjøpe BNB for å dra nytte av fordelene som tilbys på plattformen. Kombinert med tokenets unike tokenomics, inkludert brenne-mekanismen, har dette et lovende langsiktig resultat på prisen til BNB. Økt etterspørsel og stadig redusert forsyning betyr at prisen er bestemt til å stige.

3. Polygon (MATIC) – dApps med skala

Polygon er en desentralisert plattform som bringer Ethereum til skalerbarhet. Nettverket har en innovativ skaleringsløsning kalt Matic Plasma, som muliggjør høyere gjennomstrømning av transaksjoner og lavere avgifter. Matic Plasma bruker sidekjeder for å redusere Ethereums høye avgifter, og skaper i prosessen en bedre brukeropplevelse for desentraliserte applikasjoner (dApps) i Web3-økosystemet.

Siden Polygon er en Layer 2 -skaleringsløsning for Ethereum, har den en rekke viktige tekniske egenskaper. Bygget på toppen av Ethereums lag 1, har Polygon-økosystemet samme høye sikkerhetsnivå som Ethereum. Gjennom sin innovative sidekjede-løsning kan den gi en raskere fullstendighet og levere nesten 0 transaksjonsgebyrer, som tjener til å forbedre brukervennligheten til standard Ethereum-blokkjeden.

Det opprinnelige tokenet for Polygon-nettverket er MATIC. Den brukes til transaksjonsgebyrer og for å sikre nettverket med belønninger for validatorer. Tokenet har en maksimal forsyning på 10 milliarder MATIC, og en sirkulerende forsyning på 8,7 milliarder.

MATIC forbedrer brukeropplevelsen for plattformer bygget på Ethereum – den største infrastrukturen for desentraliserte applikasjoner i Web3. Siden den kan behandle et stort antall transaksjoner til lave kostnader, brukes Polygon som det foretrukne nettverket for mange kommende blokkjede-spill.

GameFi er avhengig av digitale økonomier for å gi likviditet for play-to-earn-belønninger. Disse økonomiene behandler et stort antall transaksjoner etter design, og Polygon er perfekt egnet til å tilby denne tjenesten på grunn av dens optimaliserte brukeropplevelse.

Blokkjede-spill kan tilby unike fordeler for spillere, og det forventes at domenet vil fortsette å utvikle seg i den brede spillindustrien. Med det i tankene, representerer MATIC en førsteklasses investering for fremtiden, siden den er integrert i et nettverk som med høy sannsynlighet kommer til å skaffe seg et høyt antall brukere i løpet av de neste årene.

4. LooksRare (LOOKS) – NFT-markedsplass

LooksRare er en blokkjede-basert plattform som gjør det mulig å lage, samle og handle med digital kunst og andre samleobjekter. Det er en ny NFT-markedsplass som ble lansert i januar 2022. Plattformen har en toppsamling av digitale kunstverk, inkludert Bored Ape Yacht Club (BAYC) og CryptoPunks.

LooksRare tilbyr et bredt spekter av funksjoner og verktøy for å hjelpe deg med å oppdage nye kunststykker og delta i nettauksjoner. Plattformen støtter også opprettelsen av ikke-fungible tokens (NFT), som kan brukes til å representere alle typer samleobjekter på LooksRare-plattformen. Det er en fleksibel plattform som tilbyr nyttige tjenester for NFT-entusiaster.

LOOKS er det opprinnelige tokenet for LooksRare-plattformen. Den har en rekke viktige bruksområder. Blant dem er høye prosentvise belønninger for tradere som har oppført NFT-er for salg på plattformen.

Maksimal tilgang på LOOKS er 1 milliard tokens. Det nåværende antallet tokens i omløp er omtrent 47 % av dette beløpet, på 470.000.000. I følge Whitepaper fra LooksRare er den totale forsyningen av LOOKS-tokens satt til å nå sin maksimale forsyning 2 år etter at LooksRare-plattformen ble lansert, som vil være i begynnelsen av 2024.

LooksRare tilbyr et mer lønnsomt insentivsystem for folk som selger NFT-er. Hvis en digital kunstsamler ønsker å liste opp en NFT fra en av plattformens støttede samlinger, kan de tjene belønninger hvert 10. minutt. Over tid kan disse belønningene øke, og selgere kan tjene en høy prosentandel APY for å velge plattformen fremfor alternative NFT-markedsplasser.

Digitale kunstverk forventes å vokse i popularitet i løpet av de kommende årene. I tillegg støtter LooksRare kjøp og salg av alle typer NFT. Så, ettersom NFT-teknologi blir mer utbredt tatt i bruk på tvers av spill- og andre blokkjede-domener, kan LOOKS-tokenet fungere veldig bra i løpet av de kommende årene.

5. Avalanche (AVAX) – DAG-teknologi

Avalanche er en blokkjede-plattform som gjør det mulig for brukere å opprette, overføre og oppbevare digitale eiendeler. Det er en Layer 1 blokkjede med en unik og innovativ konsensus protokoll som er basert på Avalanche-Algo Consensus Engine (ACE). Denne mekanismen bruker en rettet asyklisk graf (DAG) for å oppnå konsensus, som gjør at nettverket kan behandle et stort antall transaksjoner samtidig som det bruker mindre energi enn alternativene Proof of Work eller Proof of Stake.

Avalanche støtter et bredt spekter av funksjoner, inkludert smarte kontrakter, desentraliserte applikasjoner (dApps) og tokenisering. Avalanche-nettverket er svært skalerbart, med muligheten til å behandle opptil 4500 transaksjoner per sekund (TPS). Det er en åpen kildekode-programvare som er tilgjengelig for alle å bruke eller bidra til, og representerer et sikkert og brukervennlig alternativ til block-mining økosystemer.

AVAX er det opprinnelige tokenet for Avalanche. AVAX-tokens brukes til å sikre nettverket ved å gi belønninger for validatorer, samt for transaksjonsgebyrer når du sender digital valuta med direkteoverføring.

Det er for øyeblikket 300.000.000 AVAX-tokens i omløp, med maksimal forsyning på 720.000.000 AVAX. Over tid vil de gjenværende tokens låses opp og legges til den sirkulerende forsyningen.

Avalanche er en ny tids blokkjede som tilbyr en forbedret brukeropplevelse sammenlignet med eldre systemer. Open source-nettverket er svært skalerbart, svært sikkert og desentralisert, noe som betyr at Avalanche-protokollen har løst blokkjede-trilemmaet.

Gjennom å tilby smart kontraktskontinuitet sammen med billige avgifter og høy TPS, kan Avalanche bli et arnested for blokkjede-aktivitet i fremtiden. AVAX er en kryptovaluta på topp 20 etter markedsverdi, med en pris som for øyeblikket er mindre enn 14 $ etter å ha dannet en all-time-high på nesten 150 $. Tokenet forventes å nå disse høydene igjen over tid.

Utvid porteføljen din

Krypto-krakk i 2022 har vært dyster for mange investorer. Noen topp-prosjekter, som LUNA og FTT, kapitulerte fullstendig. Det positive aspektet er at blokkjede-teknologien er svært motstandsdyktig. Det er mange innovative prosjekter som fortsetter å utvikle seg uavhengig av svingningene i markedet, og de kan alle ha muligheter til å oppnå store gevinster i løpet av det neste oksemarkedet.

Metacade har nettopp lansert sitt forhåndssalgs-arrangement, og med så mye verdi i prosjektbasen har investorer vært opptatt av å bli involvert. Foreløpig kan du få 125 MCADE per investerte dollar, som utgjør 0,008 $ per token. Prisen er satt til å stige til 0,02 $ og det er før tokenet blir utgitt til offentligheten senere i år.

Prosjektene som er skissert i denne artikkelen har alle et høyt potensial, og hver av dem tilbyr innovative løsninger i en rekke forskjellige blokkjede-sektorer. Hvis krypto-krakket i 2022 lærte oss noe, er det at en diversifisert portefølje er nøkkelen til å oppveie markedsvolatilitet. De 5 toknene som er oppført her spenner fra CEX-er til desentraliserte markedsplasser, lag 1-er til lag 2-er, og en perle med høyt potensial i de tidlige stadiene.

