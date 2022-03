Beste BEP 20 tokens som kan gi deg millioner

Binance Smart Chain er et av de største blokkjedeøkosystemene i verden. Det tilbyr en sårt tiltrengt infrastruktur som har ført til lanseringen av flere BEP 20 standard tokens. Men hvorfor er BSC en slik favoritt for utviklere? Her er noen grunner:

Smartkjeden Binance tilbyr lavere gassavgifter.

Prosjekter kan startes raskt gjennom Binance Launchpad

Det er flere økonomiske og ikke-finansielle insentiver å lansere på BSC.

Så i tilfelle du ønsker å kjøpe lovende BEP 20 mynter, er det en liste nedenfor som vil gi deg noen utrolige ideer:

PancakeSwap (CAKE)

PancakeSwap (CAKE) er en av de mest populære automatiserte markedsmakerprotokollene som tilbyr en rekke DeFi-produkter. Prosjektet ønsker å løse noen av de viktigste utfordringene knyttet til peer-to-peer desentralisert utveksling.

Datakilde: Tradingview

Tokenet er basert på BEP 20-standarden og fortsetter å tiltrekke seg mange investeringer også. PancakeSwap har potensialet til å bli en av de største DEX-ene i verden som bruker AMM-protokollen for å forbedre likviditeten. Det er en eiendel verdt å ha for enhver kryptoinvestor.

Alpha Finance Lab (ALPHA)

Alpha Finance Lab (ALPHA) er et tverrkjedeprosjekt i DeFi. Det tilbyr interoperabilitet på tvers av kjeder mellom BSC og Ethereum. Dette betyr at brukere kan handle mellom alle ERC 20- og BE20-tokens ved å bruke plattformen. ALPHA er ute etter å gjøre det enklere å overføre eiendeler på tvers av kjeder og blir for tiden sett på som et meget lovende DeFi-prosjekt.

Bux-token (BUX)