Beste ICO-er å investere i februar 2023 ifølge Reddit

Initial Coin Offering (ICO) er en måte for prosjekter å generere midler for å hjelpe seg selv i gang. Disse brukes regelmessig i kryptoverdenen, og sørger for at selskaper får publisitet, som igjen tiltrekker seg ytterligere investeringer og nye brukere til plattformene. ICO-er utgis vanligvis med whitepaper som skisserer plattformens fremtid, og tidlige investorer kan ofte se frem til å realisere fortjeneste på sin første investering etter hvert som prosjektet skrider frem.

Dette er de beste ICO-er å legge til kryptoporteføljen i februar 2023:

Metacade (MCADE) VisaMetaFi (VISA) Heroes of Mavia (MAVIA Wombat Exchange (WOM) CryptoCitizen (CCASH) Heroes of Mavia (MAVIA) WeSendIt (WSI) Kryptview (KVT)

1. Metacade — en revolusjonerende spillplattform for Metaverset

Metacade er en ny blokkjedebasert plattform som allerede har fått enorm popularitet under presale. Dette gaming-fellesskapet har som mål å bli et virtuelt knutepunkt for spillere, som gjenskaper spenningen og fellesskapet til videoarkader i den virkelige verden. Plattformen vil tilby et stort utvalg play-to-earn (P2E) spill for å tiltrekke seg både tilfeldige og erfarne konkurransespillere, med en overbevisende play-to-earn mekanikk som kjerne.

P2E ser ut til å være en av mange inntjeningsmuligheter Metacade sitt fellesskap vil ha for å skape inntekt for seg selv. Andre inkluderer plattformens banebrytende Create2Earn-ordning, inkludert Metagrants-initiativet der utviklere kan få tilgang til kryptofinansiering for å støtte opprettelsen av nye spill. I tillegg har en jobbtavle som mål å hjelpe de beste Web3 kreative talentene med spennende karrieremuligheter innen bransjen.

Hvorfor kjøpe MCADE?

Metacades opprinnelige token MCADE ble nylig lansert i presale og solgte ut sin betafase på litt over tre uker, med $ 1 million i omsetning. Ni runder med presale vil se verdien av MCADE stige fra betaprisen på $ 0,008 til $ 0,02 ved avslutningen av presale. Forventningene at prisen på MCADE kan stige når den treffer desentraliserte børser.

Denne muligheten for profitt i det nåværende bjørnemarkedet og det langsiktige vekstpotensialet til Metacade sin banebrytende GameFi-plattform, gjør Metacade til en av de beste ICO-ene for investorer som ønsker å utvide kryptoporteføljen sin.

>>> Du kan delta i Metacade sitt presale her <<<

2. VisaMetaFi (VISA) — enestående nytt krypto betalingssystem som er enkelt å bruke

VisaMetaFis plattform har et nytt desentralisert krypto betalingssystem som kan brukes på tvers av forskjellige forhandlere og blokkjedeplattformer. Den inneholder Web3, DeFi, Dao, Metaverse og MetaFi betalingsmuligheter, noe som gjør den til en av de beste ICO-ene å investere i.

Plattformen lar brukere overføre stablecoins hvor som helst i verden uten transaksjonsgebyrer, samt eliminere behovet for å bytte digitale mynter eller konvertere krypto til fiat for å gjøre overføringer. Store navn som bruker VisaMetaFi inkluderer nettstedet Booking.com.

Hvorfor kjøpe VISA?

VisaMetaFi har gjennomgått en vellykket åpningsfase av prosjektet, og nådd titusenvis av globale brukere, inkludert utgivelsen av en opprinnelig VISA-mynt.

Med sitt enkle og tilgjengelige rammeverk for å muliggjøre online- og kryptobetalinger over hele verden, ser VISA ut til å fange oppmerksomheten til investorer på lang sikt. Følgelig er VISA blant de beste ICO-er å investere i februar 2023.

3. Heroes of Mavia (MAVIA) — attraktivt P2E Battle Builder-spill

Heroes of Mavia er en av de beste icos blokkjedebaserte spillene som er tilgjengelige for tiden, takket være spennende basebygging og player2player kampfunksjoner. Spillere lager sine egne hærer for å fange fiendens baser i Heroes of Mavia-økosystemet og tjener Ruby-tokens etter hvert som de går videre.

Dette er tokens som kan brukes til å oppgradere basene, utstyre hæren og befeste forsvar. Spillet har flere attraktive funksjoner, inkludert en NFT-markedsplass, live kampstrømming og en partnerskapsansvarlig for brukerne som samarbeider gjennom allianser i militær stil mens de tjener passiv inntekt.

Hvorfor kjøpe MAVIA?

Det opprinnelige MAVIA-tokenet har allerede tiltrukket seg en stor og lojal tilhengerskare på sosiale medier fra investorer som ønsker å komme ombord på denne nye og spennende P2E-spillplattformen i forkant av NFT-lanseringen som kommer i 1. kvartal av 2023 og free2play-lanseringen i 2.kvartal.

Med støtte fra Binance Labs, crypto.com og Genblock Capital, er MAVIA en utmerket kryptoportefølje å investere i februar 2023.

4. WombatExchange (WOM) — spennende stableswap valutaveksling

WombatExchange, vert på Binance-kjeden, er i sin whitepaper definert som en «multi-chain stableswap». Det er en ny kryptobørs som lar markedsaktører bytte stablecoins mens de genererer en avkastning gjennom myntsatsing og drar fordel av minimale nivåer av glidning.

Det brukervennlige grensesnittet gjør WombatExchange til et utmerket inngangspunkt for tradere som er nye på kryptobørser. I tillegg betyr den tilgjengelige likviditetslisten at brukere ikke er pålagt å ha flere stabile valutaer.

Hvorfor kjøpe WOM?

WombatExchange sin opprinnelige valutamynt WOM, er en fristende icos som vil gi innehavere tilgang til stemmerett på plattformens styringsforslag og stablecoin-likviditet. Flere store selskaper og investorer har allerede blitt oppmerksomme på WombatExchange, inkludert Hailstone Ventures og Shima Capital.

I mellomtiden nærmer WombatExchange sin Twitterkonto 70,000 følgere og vokser raskt, noe som gjør den til en av de beste icos for investorer som leter etter nye muligheter i en verden av kryptobørser.

5. CryptoCitizen (CCASH) — vanedannende MMORPG metavers spillplattform

CryptoCitizen er et annet metavers spilltilbud som tilbyr free-to-play og P2E-funksjoner i en verden med et underbygget plot. Plattformen har et stort potensielt publikum som et massivt online rollespill-spill (MMORPG) med et mangfold av spillmuligheter, inkludert shoot-‘em-up, racing og klassiske 1v1-kampelementer.

Brukere kan tjene det opprinnelige CCASH-tokenet når de lykkes i utfordringer og forbedrer sin «Citizen Ranking», som igjen åpner muligheter for å få tilgang til eksklusive NFT.

Hvorfor kjøpe CCASH?

CryptoCitizen har allerede forårsaket en storm i gaming-verdenen, med mer enn 200,000 som har forhåndsregistrert seg for alfatest-fasen. Den ble presentert på Gamescom 2022 og det er allerede bevilget tre stadier presale av CCASH gjennom Polkastarter, Firestarter og Seedify.

Med en maksimal tilgang på 1 milliard CCASH-tokens og bare 1,2 % som frigjøres når CCASH er notert på børser, har furoren allerede blitt pisket opp. Knappheten på tokens på åpne børser gjør CCASH til en av de beste ICO for tidlige investorer.

6. ByePix (EPIX) — Social2Earn-plattform som vil utfordre Facebook

ByePix er en Web3-basert plattform som kombinerer flere spennende elementer i et brukervennlig fellesskap. Attraksjonene inkluderer DeFi-apper, NFT-figurer, P2E-titler og et fullt fungerende økosystem som dekker spillernes behov. For eksempel kan spillere motta tokenbelønninger for å fullføre oppgaver i «Gem Hunters», en av plattformens første P2E-titler.

Ytterligere funksjoner på plattformen inkluderer virtuelle tomter som kan kjøpes ved hjelp av EPIX-mynten. Eiendommene kan dyrkes og utvikles før de selges med en pen fortjeneste. Annet inntjeningspotensial kommer fra å fullføre sosiale oppgaver gjennom plattformens Social2Earn-initiativ og investere i EPIX for å produsere avkastning fra eiendommen.

Hvorfor kjøpe EPIX?

ByePix har fått massiv oppmerksomhet med betydelige investeringer fra fremtredende risikokapitalselskaper. Det endelige målet er å utfordre sosiale mediegiganter som Facebook og Instagram. Selv om det kan virke som en stor oppgave, er det en mulighet for ByePix å forbedre det sosiale medielandskapet på lengre sikt ved å kompensere med innholdet sitt.

Denne innovative tilnærmingen gjør EPIX til en av de beste icos som er verdt å vurdere for investorer som leter etter en spennende mulighet for investering i krypto 2023.

7. WeSendIt (WSI) — spennende ny plattform for desentralisert lagrings- og fildeling

WSI er en ny kryptotjeneste som tilbyr desentralisert nettskylagring og fildelingsmuligheter. WeSendit har nylig annonsert sin nye WeSendIt 3.0-utgivelse, som lar brukere tjene tokenbelønninger hver gang de sender data.

Dette BEP-20-tokenet kan deretter byttes ut mot annonsering, skalerbar datalagring og abonnementsrabatter, med ytterligere belønninger gjennom kundehenvisninger til plattformen.

Hvorfor kjøpe WSI?

WSI er designet som et rimelig alternativ til de sentraliserte fildelings- og datalagringsalternativene som tilbys av teknogiganter som Amazon, Google og Microsoft. WeSendIt sin overgang til kryptoverdenen er støttet av mer enn ti års ekspertise i sektoren. I løpet av denne tiden har de fått mer enn tre millioner kunder i 150 land, noe som gjør WSI blant de beste ICOs å kjøpe i februar 2023.

WSI-tokens har allerede hatt privat salg med suksess i september 2022. Med etterspørselen etter desentraliserte datalagringsfasiliteter som bare kommer til å øke i løpet av de kommende årene, er WSI en icos verdt å investere i for å motta en potensielt pen fortjeneste.

8. Kryptview (KVT) — interaktiv Research2Earn-plattform for å hjelpe kryptoinvestorer med informasjon

Kryptviews nye interaktive «Research-to-Earn»-plattform er dedikert til å produsere og dele forskning på kryptovalutaer, tokens og plattformer. Brukere oppfordres til å samhandle med fellesskapet ved å tjene belønninger for å evaluere, analysere og gjennomgå kryptoprosjekter.

I tillegg kan brukere tilby «forskningspremier» som et lokkemiddel for andre plattformmedlemmer til å undersøke nevnte eiendel, gi informasjon og dermed potensiell verdi. Den opprinnelige KVT-mynten brukes til å distribuere belønninger og underbygge hele økosystemet.

Hvorfor kjøpe KVT?

Med sikte på å bli den første plattformen i sitt slag som bryter gjennom hovedstrømmen i krypto, har flere store støttespillere, inkludert The Blox og Matters, gitt sin støtte til prosjektet.

Med etterspørselen som forventes å være høy når KVT treffer børsene, vil det hjelpe investorer som kommer inn tidlig med å utnytte potensielle langsiktige gevinster. Dette gjør den til en av de beste ICOs som er tilgjengelig for øyeblikket, med sitt innovative og potensielt markedsledende tilbud som kan gi gode belønninger i fremtiden.

Oppsummering — Metacade er den beste ICO-investeringen i februar 2023

Icos er en utmerket måte for investorer å tjene tidlig og med betydelig fortjeneste, forutsatt at de kan støtte de riktige prosjektene før de kommer ut på det åpne markedet. Med mange presale som tilbyr lignende trinnvise økninger i verdi i forhold til presale, er det viktig å forstå hvor verdiene kan finnes.

Metacade sitt rike og flerdimensjonale veikart tilbyr spennende inntektspotensial for brukere, i tillegg til det utrolige omfanget av kommende P2E-titler, sammen med Metagrants-ordningen som vil hjelpe til med å lede GameFi-utviklingen. Disse faktorene kombinert, gjør det til den beste icos investeringsmuligheten i februar 2023. Med det raske utsalget av betafasen, og allerde et salg på mer enn $ 1 million, ser det ut til at MCADE vil skyte i været etter hvert som veikartet blir realisert med utgivelsen av nye funksjoner i 2023 og 2024.

Du kan kjøpe de beste ICO-tokens på eToro her .