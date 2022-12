Beste krypto å kjøpe i desember 2022

Vi har nå tatt steget inn i desember, og er det fortsatt en del ubesvarte spørsmål når det kommer til kryptomarkedets fremtid. Kommer bitcoin til å falle enda mer? Er hele kryptomarkedet på vei til å snu? Vår mening er at investorer som går inn i de beste kryptoene å investere i akkurat nå ikke bare vil få en god jul, men også et godt nytt år.

Bitcoin (BTC) har vært svært lite handlet i fem måneder på rad nå, fra juni til oktober. Den har før det blitt kjøpt og solgt konstant, noe som har ført til store endringer i prisen. Den har ikke erfart et såpass smalt prisområde siden 2020, og dette startet etter kryptokongens bratte fall fra sin all time high (ATH) på 68 000 dollar i desember 2021.

Det føles som at noe stort er i gjære.

Om man ser vekk fra bitcoin er det er mange nye spennende prosjekter i det spirende altcoin-markedet, og spesielt et av de virker svært lovende i listen over beste krypto å kjøpe i desember. Dette er et marked som har potensiale til å eksplodere i 2023! Bitcoin-investorer og kryptomarkedsovervåkere er spent på å se om verdens eldste og mest dominerende krypto vil komme tilbake igjen, kapitulere, eller å fortsette sitt nåværende dvale på 20 000 dollarnivået.

Selv om alt virker stille med kryptovalutaer for øyeblikket er det mye som skjer i bakgrunnen. Mange nye prosjekter er under utvikling med lovnader om ny funksjonalitet til blokkjeden. Etter vår mening er denne rolige perioden et tilfelle av stille før stormen, og etter å ha lest denne artikkelen vil du sannsynligvis være enig.

De fleste bitcoin (BTC) investeringer har fortsatt gevinst til tross for et prisfall på 65 % på et år

Selv om kryptovalutaer er ned fra 60 %, 90 % og helt til 99 % fra høyden etter den siste kryptomarkedsboblen for nesten 12 måneder siden, og prisene ser ut til å ha fryst, er ikke sektoren i så store problemer som det kanskje kan virke som. Ikke når du ser nøyere på dataene, og det som skjer på et dypere nivå enn kun dagsprisen på kryptobørsene.

Litt mer enn halvparten av eksisterende bitcoin har for øyeblikket en urealisert fortjeneste til tross for at bitcoin-prisen (BTC) er ned med 65 % over et år den 27. oktober 2022. Kryptomarkedene har vært gjennom akkurat dette før, og mer enn en gang.

Da BTC-prisen krasjet fra $ 17 til $ 3 tusen holdt 86 % av investorene stand, og de som holdt på den på $ 17 tusen solgte aldri . De som solgte under manien på slutten av fjoråret gjorde det veldig bra, og de som fortsatt har Bitcoin i oktober 2022 og kan selge den for $ 20 000 kan heller ikke klage. De originale kryptovalutaene fungerer altså som annonsert, som en inflasjonsbuffer.

Utsikter for kryptomarkedet for desember og fjerde kvartal 2022

Så, hva er beste krypto å kjøpe i desember? Og hvordan ser markedet ut fremover? Ganske billig. Krypto-prisene er ned alt fra 50 %, 75 %, 90 % og helt ned til 95 % fra de tidligere høye prisene. Mens prisene kapitulerte og stabiliserte seg etter det siste store oppadgående markedet, har resten av verden blitt mer seriøs i bruk av kryptovaluta enn noen gang før.

Nå skal det sies at jeg er ikke er din personlige revisor eller profesjonelle økonomisk rådgiver. Og selv om jeg var det kan ikke jeg skryte på meg å være klarsynt. Jeg har ikke all informasjonen eller alle svarene, og jeg vet ikke med sikkerhet nøyaktig hva prisen på krypto kommer til å være i fremtiden. Så ikke ta noen av mine meninger i denne artikkelen som garantier.

Jeg vil imidlertid gå over noen av de beste spådommene for både et oppadgående og nedadgående marked for fremtiden til kryptoindustrien i løpet av det neste året, og det neste tiåret. Jeg vil også legge ved kilder for å dokumentere relevante fakta og informasjon som støtter disse meningene. Alt jeg ber om er at du tar alt du leser, inkludert denne artikkelen, med en klype salt, tenker kritisk, gjør dine egne analyser og selvfølgelig fortsetter å lese og lære om krypto.

Den største investeringen du kan gjøre er i mer kunnskap, og den får du alltid til en god pris, i mange tilfeller gratis. Læring er også vanligvis en belønning i seg selv, så vær ydmyk og fortsett å lære om andre kryptoer også. Du bør også utvide søket til andre steder enn listen min over beste krypto å kjøpe i desember 2022.

Spådommer i et nedadgående kryptomarked

Krypto kan ved første øyekast se ut til å være en truet art i 2022. De mest heftige kritikerne av den digitale aktivaklassen, som Europacific Capitals Peter Schiff, har etter den massive korreksjonen som følge av kryptoprisboblen igjen erklært at de tror bitcoin og andre kryptovalutaer kan gå i null .

De har tidligere danset på graven til kryptovaluta, noe som har ført til en morsom liste over « Bitcoin nekrologer som ikke akkurat har eldes godt i et fortsatt blomstrende kryptomarked.

Krypto-konkurrent JPMorgans administrerende direktør Jamie Dimon kalte nylig kryptovalutaer for et «desentralisert ponzi-scheme». Peter Brandt fra det globale handelsfirmaet Factor LLC har også sagt at bitcoin kan gå til null. Selv denne BTC-artikkelen fra The Motley Fool, som fremhever verdien av å investere i bitcoin ved å bruke metoden for gjennomsnittlig dollarkostnad, er nøye med å advare om at BTC «kan gå til null.»

Joda, kryptovalutaer kan gå til null. Det er mulig. Men å inkludere det i diskusjonen vil være som å nevne for vennen din at deres forlovede kan være en øksemorder. Joda, det er innenfor mulighetenes rike, på lik linje med at JPMorgan kan gå til null, slik som Kmart og Enron. Men det betyr ikke at det er sannsynlig, eller at det er noen grunn til å ta det alvorlig selv om noen har en teori om hvorfor og hvordan det kan skje.

Bitcoin, som snart fyller 14 år, er like veletablert og sikker som Facebook (nå Meta) var da de var 14 for bare 4 år siden i 2018. De toppet da listen over offentlige selskaper etter markedsverdi, og ingen kunne forestille seg verden uten. Bitcoins markedsverdi er allerede langt større enn Metas verdi i dag, og det selv med med tanke på at Meta har et 5 års forsprang. Altcoin-markedene har akkurat begynt sin jakt etter et prosjekter som kommer til å bli like store, eller større, enn bitcoin.

Her er fem kryptovalutaer som har en potensiale til å kunne skyte i været i løpet av de kommende årene, om ikke i løpet av de neste månedene.

1. Metacade (MCADE) – det neste store innen krypto!

Metacade (MCADE) er et helt nytt DeFi-spilltoken som er klar til å erobre markedet. De lanserer i Q1 på tre av de fem beste sentraliserte kryptobørsene, og på en DEX (desentralisert børs) eller to. Metacade er for tiden i presale-stadiet for sitt utility token MCADE nå i 4. kvartal 2022. Målet er å bli det beste fellesskapsknutepunktet for blockchain-spillere hvor de kan erfare alt innen GameFi og det Meta og Play2Earn har å tilby. Selv om Metacade bygger verdens første og største desentraliserte, P2P, digitale metavers-arkade, er det ikke bare et sted å spille spill. Det vil være et fellesskapsforum der DeFi-spillere kan tjene ved å dele kunnskapen sin. Prosjektet har til og med praksisplasser og karrierer i vente, som skal betales av MCADE sin felleskasse.

2. Bitcoin (BTC)

BTC og ETH avsluttet begge oktober med et ganske sterkt lite rally. Mange kommentatorer mener årsaken til begeistringen var at Elon Musk tok roret i Twitter. (DOGE, Musks favorittmynt, steg på nyhetene.) Men om man tar nyhetene rundt Google og Walmart inn i

i betraktningen er dette også sannsynlige årsaker til oppgangen. Dette er bare to av grunnene til at Bitcoin har potensiell stor bærekraftig vekst foran 2023.

3. BNB Coin (BNB)

BNB Coin vil sannsynligvis overraske mange med hvor bra den kommer til å gjøre det i 2023. Solana, Polkadot og Cardano får mye oppmerksomhet som andre andregenerasjons Layer 1 smarte kontraktskryptoer som kan true Ethereums markedsandel. Men BNBs smartkjede-økosystem er klar til å vokse med stormskritt neste år. Etter den mistet omtrent halvparten av sin verdi det siste året er BNB svært billig og man kan virkelig gjøre et kupp.

4. Filecoin (FIL)

Filecoin er et desentralisert fillagringssystem som lar brukerne selge serverplass for å lagre filer på en desentralisert, peer-to-peer blockchain-filvertstjeneste. Den bruker proof-of-space for å bevise at «minerne» lagrer filer for blokkjedens fillagringsbrukere. Minerne kan tjene penger på å leie ut ekstra datamaskinplass. Brukere som lagrer filer, kan spare penger i forhold til tradisjonelle fillagringsløsninger for bedrifter. Det er ned fra en ATH på $ 55 til $ 5, så her kan man gjøre et kupp for øyeblikket hvis du tror det vil klare seg gjennom vinteren.

5. Zcash (ZEC)

Zcash er en ofte oversett altcoin med et enormt oppsidepotensial. På lanseringstidspunktet var det bare den 58. største kryptovalutaen etter markedsverdi. Da med 825 millioner dollar i markedsverdi. Den har ikke fått like mye oppmerksomhet som en personvernmynt som de smarte kontraktskjedene og stablecoins har hatt, men dens toppmoderne personvernfasiliteter er svært verdifulle.

Oppsummert

Husk på at Metacade-tokenet (MCADE) er i ferd med å debutere på kryptobørsene . Det er veldig interessant med tanke på teamet bak, denne typen ROI-liknende tokens som Axie Infinity (AXS), og hva de har samlet av tidlige investorer. Jeg tror at hvis du har penger spart opp for å satse en spekulativ investering i et nytt prosjekt med utrolige muligheter, er det en av de beste kryptoene å kjøpe akkurat nå. Dette kan til og med være den neste kryptoen som virkelig tar av. Men du kan også nesten aldri gå galt ved å investere i BTC med langtidsutsikter.