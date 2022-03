Beste kryptoprosjekter for desentraliserte digitale globale betalinger

Den digitale globale betalingssektoren er verdsatt til billioner av dollar. Men til tross for dette er hele dette systemet kontrollert av svært få sentrale aktører. Blokkjede-revolusjonen prøver imidlertid å innlede en ny tidsalder med desentraliserte globale betalinger. Her er grunnen til at dette gir mye mening:

Desentraliserte betalinger vil være motstandsdyktige mot sensur og statlig innblanding.

Et desentralisert system kan nå mennesker som tradisjonelt er underbetjent av globale systemer.

Sentraliserte systemer har mange personvernrelaterte problemer.

Hvis du er opptatt av å gjøre investeringer i denne desentraliserte betalingsrevolusjonen, så er det noen prosjekter som er verdt tiden din. Her er de:

Alchemy Pay (ACH)

Alchemy Pay (ACH) var et av de første store globale desentraliserte betalingssystemene som håper å legge grunnlaget for et skifte mot et globalisert blokkjede-drevet system.

Datakilde: Tradingview

Alchemy Pay prøver i utgangspunktet å gjøre det enklere for enkeltpersoner å betale med krypto uansett hvor de er. Det har også skapt en enkel måte for folk å investere i krypto og administrere disse eiendelene på ett enkelt sted. ACH er fortsatt et svært undervurdert prosjekt med en markedsverdi på 182 millioner dollar. Det har potensial til å virkelig eksplodere etter hvert som verden begynner å ta i bruk desentraliserte betalinger mer.

Biconomy (BICO)

Biconomy (BICO) er også en web 3-protokoll som er designet for å gjøre det enklere for DeFi-apper å starte og distribuere. Det tar sikte på å skape en plattform for sammenkoblede DeFi-protokoller som vil inkludere flere finansielle tjenester, inkludert betalinger.

Anchain.AI