Beste kryptovalutaer å kjøpe og glemme i 2022

Kryptomarkedet har begynt å vise en viss styrke etter en svært dårlig start på 2022. Investorsentimentet kommer sakte tilbake og som sådan er det et ideelt tidspunkt å tenke på mulige langsiktige investeringer. Her er grunnen til at langsiktig kryptoinvestering er fornuftig:

Langsiktige investeringer beskytter deg mot ustabiliteten i markedet

Det er en sjanse for å låse opp mye verdi på lang sikt.

De fleste kryptoprosjekter er designet for å bli gode i det lange løp.

Så hvis du prøver å finne noen prosjekter du kan kjøpe og glemme for 2022, har vi en liste med 3 mynter du bør vurdere nedenfor.

Cronos (CRO)

Cronos (CRO) er det tidligere Crypto.com-tokenet som ble endret for noen dager siden. Det er det opprinnelige nytte- og styringssymbolet til Cronos-kjeden, et kraftig økosystem som ble utviklet av Crypto.com-børsen.

Målet for Cronos er å bringe bredskala adopsjon av krypto til verden. Plattformen har signert flere merkevare- og markedsføringsavtaler, inkludert en med Lebron James. Den var også et av få kryptoselskaper som sendte ut en annonse under Superbowl. På pressetidspunktet solgte CRO for 0,42 dollar med en markedsverdi på rundt 10 milliarder dollar.

Loopring (LRC)

Loopring (LRC ) er en Ethereum-skaleringsløsning designet for å levere raskere og billigere transaksjoner for brukere. LRC har opparbeidet seg et rykte for å være effektiv, og de siste årene har Loopring også tiltrukket seg økt utviklerinteresse. Økosystemet vil sannsynligvis vokse, og i skrivende stund ble mynten solgt for 1,18 dollar med en markedsverdi på 1,1 milliarder dollar.

Siacoin (SC)