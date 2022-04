Markedsverdi er en av de viktigste beregningene å se på når du bestemmer deg for hvilke kryptoaktiva du skal kjøpe. Vanligvis foretrekker investorer mynter med lavere markedsverdi siden det er potensial for vekst. Men noen ganger kan det hjelpe å velge mynter med en mellomstor markedsverdi. Her er hvorfor:

Mid-range cap-mynter er ofte prøvd og testet i markedet

En markedsverdi på over 500 millioner dollar kan også tyde på at prosjektet er godt

Det er fortsatt mye vekstpotensial med en mellomklasse markedsverdi også.

Vel, hvis du er på jakt etter mynter med en mellomstor markedsverdi, har vi en topp 3-liste nedenfor som burde interessere deg:

1 tomme nettverk (1 tomme)

1inch Network (1INCH) er et innovativt desentralisert økosystem som ble bygget for å drive DeFi-revolusjonen. Prosjektet er designet for å samle likviditet på tvers av et bredt spekter av DEX-er. Dette gir brukere sjansen til å handle ulike kryptoaktiva med svært minimal glidning.

Datakilde: Tradingview

1Inch tilbyr også likviditetsaggregering på tvers av kjeder, noe som gjør den til en av de kraftigste DEX-protokollene i verden. Det er et legitimt prosjekt med en bevist merittliste i markedet allerede.

Yearn Finance (YFI)

Yearn Finance (YFI) er en avkastningsoppdrettsprotokoll som også fungerer som en DEX-aggregator. Det er et av de mest gjenkjennelige prosjektene i DeFi. Helt siden lanseringen har Yearn Finance tiltrukket seg massive investeringer i sitt økosystem. Vi har også sett lanseringen av helt nye innovative produkter på nettverket de siste månedene.

Synthetix (SNX)