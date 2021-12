Kryptomarkedet generelt har de siste årene hatt eksponentiell vekst. Det er derfor lett å tenke at det ikke er mange mynter som har nok oppside for vekst som du som investor kan dra nytte av. Men det er ikke sant. Det er noen mynter som ser ut til å fly under radaren, og som sådan er de kriminelt undervurdert. Her er noen punkter:

Vanligvis har mynter med lav markedsverdi fortsatt litt plass til å vokse.

De kan være relativt nye blokkjedeprosjekter eller eldre med en ny vri.

Til tross for den lave markedsverdien, bør myntene også ha langsiktig egenverdi.

Så hvis du er opptatt av å finne det neste kryptokuppet, her er noen utrolige mynter som handles for mindre enn USD 500 millioner i markedsverdi:

Ultra (UOS)

Ultra (UOS) er en underholdningsplattform som tilbyr en desentralisert plattform som folk kan bruke til å publisere og selge underholdningen sin. Det kan være musikk, videoer, spill eller noe annet. Det er faktisk den første plattformen av sitt slag på blokkjeden, og morsomt nok har Ultra vært under radaren ganske lenge.

Datakilde: Tradingview.com

Men dette vil ikke vare lenge. Faktisk, i skrivende stund hadde 24-timers handelsvolumet økt med nesten 30 %. Mynten handles til en markedsverdi på $440 millioner med en pris på $1,58 per mynt.

EverRise (RISE)

EverRise (RISE) er et blokkjedeprosjekt designet for å gi større sikkerhet innen desentralisert finans. Prosjektet forsøker også å bygge et innovativt system med DApps for å akselerere tilgangen til DeFi over hele verden.

Det er et veldig lovende initiativ, men det er fortsatt betydelig undervurdert . På pressetidspunktet ble mynten handlet til en markedsverdi på rundt 55 millioner dollar. Prisen per mynt på den tiden var $0,0009016.