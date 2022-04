Beste kryptovalutaer som kan 5-doble pengene dine i år

Det er ingen annen aktivaklasse i verden som kan levere den type avkastning som krypto tilbyr. Folk har tjent 100x på kapital lett i markedet, mens enkelte som SHIB rett og slett har levert vanvittig vekst. Her er grunnen til at krypto gir den beste muligheten til å øke pengene dine raskt:

Markedet har en historie med massiv avkastning de siste to tiårene.

Kryptomarkedet har også mye likviditet som gjør det enklere å kjøpe og selge.

Etterspørselen etter kryptovalutaer vokser hver dag, med nye prosjekter som kommer inn.

Men hva om du bare vil tjene 5 ganger pengene dine i år? Vel, vi har 3 prosjekter nedenfor som kan tilby denne muligheten.

Waves (WAVES)

Waves (WAVES) -protokollen har vært en av de mest permanente kryptoaktiva på markedet den siste måneden. Mynten har sett mer enn 2x vekst på mindre enn to eller tre uker.

Datakilde: Tradingview

Selv om noen av disse gevinstene har trukket seg tilbake etter en liten korreksjon, er det sannsynlig at WAVES vil fortsette å stige før slutten av året. Potensialet til å levere 5x eller enda høyere innen årsskiftet 2023 er virkelig en stor mulighet.

Biconomy (BICO)

I tillegg til den lave markedsverdien, er Biconomy (BICO) også støttet av suverene underliggende fundamentale faktorer. Prosjektet er designet for å fungere som en relayer-protokoll for flere kjeder som bidrar til å forbedre transaksjonshastigheter og pålitelighet for DAPP-er. Så langt har BICO fått mye positiv presse, og det er sannsynlig at et 5x hopp i år er mulig.

Guild of Gordians (GOG)