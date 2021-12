Beste lag-2 mynter å kjøpe

Lag-2 blokkjeder er tredjepartsprotokoller som opererer på lag-1 blokkjeder for å hjelpe til med å løse alle blokkjedetrilemmaene – desentralisering, sikkerhet og skalerbarhet. De fungerer som tillegg for den overordnede blokkjeden. De kan være sidekjeder, plasmakjeder, statlige kanaler eller rollups. Populære eksempler er Bitcoin Lightning Network og Ethereum Plasma. Følgende liste består av topplag-2 mynter som du kan investere i.

Polygon (MATIC)

Hvis du er forvirret når det gjelder Polygon (MATIC), husker du den muligens som Matic Network. Polygon ble utviklet i 2017 i India av Jaynti Kanani, Anurag Arjun, Mihailo Bjelic og Sandeep Nailwal. Matic Network ble omdøpt til Polygon i februar 2021, omtrent et år etter lanseringen. Polygon ble utviklet for å hjelpe til med å løse skalerbarhetsproblemet Ethereum-blokkjeden står overfor og få til masseadopsjon. I hovedsak planlegger nettverket å forbedre hastigheten og kutte kostnadene og de tekniske detaljene til Ethereum-blokkjeden ved å tilby flere verktøy. Den har også som mål å bygge bro mellom ulike blokkkjeder på Ethereum-blokkjeden. Siden den er i forkant av mesteparten av utviklingen innen kryptorom-smarte kontrakter, dApps, NFT-er og så videre, har Ethereum-blokkjeden blitt relativt dyr og tilstoppet. Som sådan tilbyr Polygon-nettverket en skaleringsløsning på dette problemet ved å tjene som et lag-2-nettverk (et tilleggslag) til Ethereum. Dette vil hjelpe blokkjeden å vokse og bli sikrere, effektiv og nyttig. Polygon er et nettverk på flere nivåer med mange sidekjeder. Disse sidekjedene er bygget ved hjelp av Polygon-programvareutviklingssettet (SDK) skrevet i Golang. SDK-en er svært fleksibel, utvidbar, modulær og kompatibel med Ethereum. Plasmakjeder, zero-knowledge (zk-) rollups og optimistiske rollups er metodene som kan brukes til å skalere sidekjedene når de utvikler seg. Sidekjeder er spesielle blokkjeder som støtter en rekke DeFi-protokoller mens de er koblet til hovedblokkkjeden. Denne funksjonen gjør Polygon liknet med Cosmos, Polkadot og Avalanche. Hver sidekjede er spådd å kjøre rundt 70 000 transaksjoner per blokk.

Som andre blokkjeder kan Polygon-plattformen blant annet brukes til å foreta betalinger, lage utlånsplattformer og utvikle spill. Bortsett fra det muliggjør den andre løsninger som Hermez, Avail, Nightfall, Miden og Zero. Nightfall, Miden og Zero er fortsatt i utvikling. Polygon opererer på en proof-of-stake-modell, som lar brukere bruke sine tokens til å verifisere transaksjoner og delta i styring. MATIC er den opprinnelige kryptovalutaen til Polygon-nettverket. Den brukes til å gjøre opp og betale for transaksjoner mellom brukere i nettverket. Tokenet hjelper til med å drive utvikling på nettverket ved å tjene som belønning til brukere som tilbyr beregningsressurser og tjenester. Som investor lar det å eie og satse MATIC-tokens deg stemme på nettverksoppgraderinger og rettelser. Stemmen din er imidlertid proporsjonal med mengden MATIC i lommeboken din. På grunn av den begrensede tilgangen på MATIC-tokens (10 milliarder), kan verdien påvirkes positivt. Med egenskapene til å gi en løsning på skalerbarhetsproblemet til Ethereum og tillate utviklere å bygge mer brukervennlige dApps, kan dets bruk øke; og med økt adopsjon og brukssaker kommer en økning i verdi. Sushiswap (en DEX-børs), Quick swap, Chain Games, Curve og Ocean Protocol, er alle bygget på Polygon-plattformen. Selv om markedsverdien er rimelig høy ($17,6b), vil være en flott investering ettersom den for tiden handles til $2,57. Den er rangert som nummer 14 på Coingecko. For å kjøpe Polygon (MATIC), gå til Binance, Coinbase Exchange, MEXC Global eller Digifinex.

Loopring (LRC)

Loopring (LRC) er en Ethereum layer-2 skaleringsplattform som består av en åpen kildekode zk-rollup protokoll. Det er den første plattformen som bruker en zk-rollup-protokoll på Ethereum-blokkjeden. Daniel Wang utviklet den i 2017. Loopring består av smarte kontrakter og 1null kunnskapskretser. Disse er nyttige for å utvikle automatiserte markedsmakere, betalingsapper og desentraliserte børser som har høy gjennomstrømning. Den kan også brukes til å utvikle protokoller, infrastrukturer og brukervennlig DeFi. I tillegg har plattformen en sikker innfødt børs der handel kan gjøres veldig raskt uten sentrale myndighets- og gassavgifter. Det kan samle transaksjoner sammen for effektivitet på grunn av zk-rollup-bevisene.

I tillegg lar dette den kjøre visse beregninger fra Ethereum-blokkjeden. Den utfører operasjoner som handel, gir likviditet, bytte og foretar betalinger basert på sikkerheten til Ethereum-blokkjeden. Loopring har en OCDA-protokoll (On-chain Data Accessibility) som gjør transaksjonene raskere. Den har også et system med ordreringer, ordreutvinnere og ordredeling som gir umiddelbar likviditet. Den kan skryte av omtrent 1000 ganger gjennomstrømmingen til ETH-blokkjeden med en redusert transaksjonskostnad som er omtrent 1/100 av Ethereums. Sammenlignet med ETH-blokkjeden, verifiserer den transaksjoner raskere med mindre kostnader på grunn av at den krever færre data. Den bruker bare en smart kontrakt når den validerer det endelige kryptografiske beviset. Den krever mindre beregning fordi den ikke henter data fra hovednettverket. Loopring-protokollen kan bidra til økt bruk av Ethereum-blokkjeden, da den vil øke effektiviteten. LRC er det opprinnelige tokenet til plattformen. Den brukes til å drive plattformens operasjoner. For å opprette en utveksling på loopring, må du låse over 250 000 LRC, slik at du kan bruke databevisene på kjeden. Dessuten, for å kjøre en utveksling som ikke har denne funksjonen, trenger du omtrent 1 million LRC. Innskuddet ditt vil bli konfiskert og omfordelt til brukere som låser deres hvis du administrerer utvekslingen din dårlig. LRC fungerer som en belønningstoken for zk-rollup-operatører og likviditetsleverandører. Det kan også satses for å tjene på handelsgebyrene som betales til nettverket. Sytti prosent av handelsgebyrene tildeles brukere som satser sine tokens, 20 % beholdes for plattformens desentraliserte autonome organisasjon, som overvåker hvordan midlene brukes. De resterende 10% er brent. Brenningen reduserer tilbudet og bidrar følgelig til å drive prisen oppover. Den har en total forsyning på 1,4 milliarder, med 1,2 milliarder i omløp. Den er rangert på 64. plass med en markedsverdi på 2,5 milliarder dollar. Den handles for øyeblikket til $2,04 og nådde en rekordhøy pris på $3,75 i november 2021. Den er notert på Binance, Coinsbit, Kraken og lignende.

Disse myntene gir en spesifikk løsning til lag-1 blokkjeden som de tjener, og så lenge de fortsetter å gjøre dette, vil de fortsette å ha verdi.