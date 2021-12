Når du tenker på meme-mynter og påvirkningen de har hatt på kryptoindustrien, dukker det automatisk opp to navn. Disse er Shiba Inu og Dogecoin. Men det finnes andre mememynter som det bør være verdt å se på. Men først, her er noen fakta.

Meme-mynter er svært spekulative eiendeler og kommer med mye risiko

Men noen av disse meme-myntene har sett hypervekst, noen ganger til og med utrolig avkastning

Meme-tokens handler ikke bare om spekulativ handel, noen har også innebygde nyttige verktøy

Ikke desto mindre, hvis du leter etter andre meme-tokens enn de mest vanlige Shiba og Doge, her er to anstendige alternativer du kan vurdere:

MonaCoin (MONA)

MonaCoin (MONA) har alltid hatt en kult av følgere gjennom årene. Men i motsetning til noen av meme-myntene vi kjenner som i beste fall bare er spekulative, har MONA klart å legge til litt nytte. Faktisk markedsføres den som en åpen kildekode, peer-to-peer betalingsplattform. På tidspunktet for publisering av dette innlegget ble MONA handlet for $1,37 med en fullt utvannet markedsverdi på rundt $143 millioner.

Datakilde: Tradingview.com

Imidlertid, under kryptoboblen i 2017, klarte mynten faktisk å bevege seg rundt $17. Selv om det er usannsynlig at MONA vil gjenopprette denne veksten på kort sikt, finnes det alltid en oppside med meme-mynter.

Dogelon Mars (ELON)

Noen analytikere har faktisk vært modige nok til å sammenligne Dogelon Mars (ELON) med Shiba Inu. På pressetidspunktet ble ELON handlet for 0,000001135 dollar med en utvannet markedsverdi på nesten 1,1 milliarder dollar. Mynten har også hatt økt handelsvolum de siste månedene.

Selv om det har vært noen korrigeringer her og der, blir ELON fortsatt sett på som et seriøst alternativ til Shiba Inu. Dette betyr ikke at den vil se den samme hyperveksten. Men med meme-mynter er ingenting egentlig sikkert.