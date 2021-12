Beste mynter for å kjøpe i den virtuelle eiendomssektoren

Metaverse-relaterte blokkjedeprosjekter har blitt heite i løpet av de siste månedene. Investorer blir også trygge på at krypto og relaterte eiendeler vil være avgjørende i metaversen. Som sådan posisjonerer de seg for å dra nytte av denne neste vekstmuligheten. Her er hvorfor:

For det første har analytikere kalt metaversen en av de viktigste vekstmulighetene for krypto- og blokkjedeteknologi

Kjøp av virtuelle eiendommer øker, med en på Sandbox som selges for 4,3 millioner dollar

Verdenen av virtuell eiendom er fortsatt relativt undervurdert til tross for vekstpotensial

Med disse fakta i tankene er det klart at denne bransjen har mange fordeler. Her er to blokkjedeprosjekter å investere i hvis du faktisk vil ha litt eksponering i virtuell eiendom og metaverset.

Axie Infinity (AXS) – NFT-basert blokkjedespill

AXS er det opprinnelige tokenet til Axie Infinity, et blokkjedebasert NFT-spill drevet av Ethereum. Plattformen har nesten 2 millioner aktive daglige brukere. Spillere oppdrar og kjemper mot NFT-kjæledyr som kalles Axies. Axies kan kjøpes og selges gjennom NFT-markedsplassen.

Datakilde: Tradingview.com

AXS har sett en økning i eierskap i år på nesten 420 %. Mynten har også sett en eksplosiv vekst ettersom populariteten til NFT-basert spill øker. Vi forventer at denne trenden vil fortsette, og med mye interesse for metaversen kan AXS være enormt verdifull.

Decentraland (MANA) – Virtual reality-plattform på Ethereum

Decentraland (MANA) er også en Ethereum-basert virtuell verden hvor folk kan kjøpe og utvikle virtuell eiendom. Per nå er det rundt 90 000 tomter inne i den virtuelle verdenen der brukere kan arrangere arrangementer på deres land.

Nylig ble en enkelt tomt på Decentraland solgt for 2,43 millioner dollar. Vi forventer at interessen og investeringene i virtuell eiendom vil øke på kort sikt, og som sådan kan Decentraland (MANA) få en positiv opptur.