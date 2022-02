Saken med krypto er at formuer kan tjenes over natten. Vi så det i fjor, og vi vil se det igjen i 2022. Nøkkelen er imidlertid å komme inn i disse spennende prosjektene så tidlig som mulig. På den måten får du farten oppover mens du smiler hele veien til banken. Her er et kriterium for å velge lovende prosjekter:

Sørg alltid for at mynten er støttet av veldig anstendige fundamentaler og ikke bare luft og hype.

Skaff deg helst mynter som ennå ikke er oppført på noen av de ledende børsene i verden.

Til slutt, følg buzz og spenning rundt disse prosjektene for å se om de er ekte eller ikke.

Vel, etter en trist januar for kryptoinvestorer, er det et visst håp. Her er to hete prosjekter å kjøpe i februar.

Synthetix (SNX)

Synthetix (SNX) er en Ethereum-basert DeFi-protokoll designet for å tilby automatiserte bankfunksjoner. Plattformen bruker smarte kontrakter. Det som imidlertid gjør Synthetix (SNX) til et så flott prosjekt er at det kan utstede en serie syntetiske digitale eiendeler som kan handles og lagres på blokkjeden.

Datakilde: Tradingview.com

Disse syntetiske eiendelene er mer som derivater basert på virkelige eiendeler som aksjer. Så du får handle et bredt spekter av finansmarkeder ved å bruke avansert blokkjedeteknologi. Synthetix (SNX) er et av de mest interessante og innovative prosjektene på markedet akkurat nå.

Puls X

Pulse X er en Uniswap (UNI) gren designet for å gi PulseChain-brukere nok likviditet og en flott handelsopplevelse. Det er viktig å merke seg at både Pulse X og PulseChain alle er prosjekter under utvikling.

Håpet er å ha begge i gang samtidig, men vi forventer at PulseChain Mainnet starter opp enten denne måneden eller i begynnelsen av mars. Dessuten er det allerede stor interesse for disse prosjektene, og de ser ut til å ha et anstendig potensial for utrolig avkastning.