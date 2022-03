Dogecoin er i en trend etter at Elon Musk offentlig kommenterte at han ikke ville selge noen av sine beholdninger. Trenden har påvirket nesten alle hundetema-kryptovalutaer, som det ikke er mangel på i markedet.

Du trenger ikke mer enn denne guiden for alle detaljene rundt Dogecoin, om det er er verdt å investere, og de beste stedene å kjøpe Dogecoin i dag.

Dogecoin har en Shiba Inu på logoen. Den åpne kildekode-digitalvalutaen ble gitt fra Litecoin i desember 2013. Skaperne så den for seg som en morsom, letthjertet kryptovaluta som ville ha større appell utover Bitcoin-kjernepublikummet, basert på et hundememe.

Tesla-sjef Elon Musk har lagt ut flere tweets på sosiale medier om at Dogecoin er favorittmynten hans. Faktisk er suksessen tett sammenvevd med milliardærens lidenskap for den.

Han begynte å tweete om Dogecoin tidlig i 2021. Hans deling av et Lion King DOGE-meme førte til et rally, som kulminerte med hans opptreden på Saturday Night Live.

Altcoinen har en blokkeringstid på ett minutt og ubegrenset total forsyning, noe som betyr at det ikke er noen grense for antall Dogecoins som kan utvinnes.

Ingenting kan erstatte å gjøre din egen forskning. Enhver investeringsbeslutning du tar bør være basert på markedsekspertisen din, din holdning til risiko og funksjonene og spredningen til porteføljen din. Vurder også hvordan du ville følt om å tape penger.

Analytics Insight siterer eksperter som sier at prisen på DOGE vil være $0,56-$0,58 i 2025, opp fra $0,11 for øyeblikket. Hvis denne spådommen slår ut, vil gjennomsnittsprisen på Dogecoin være rundt $1,79 i 2028 med potensial til å nå $2,13.

